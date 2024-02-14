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رياضة

شيتوس يستعيد مواقفه التاريخية مع ثابت البطل في ذكرى رحيله

ثابت البطل، فيتو
ثابت البطل، فيتو

الأهلي، تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الـ19 على رحيل  ثابت البطل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء الذي توفي في مثل هذا اليوم 14 فبراير من العام 2005.

وقال وائل رياض شيتوس عبر صفحته على فيس بوك..
تحل اليوم الذكري الـ ١٩ لرحيل الكابتن ثابت البطل كابتن النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق وأشهر من تقلّد منصب مدير الكرة في مصر والوطن العربي، بفضل مواقفه وكلماته الراسخة والتي مازالت مضرب المثل في القوة والعدل في آن واحد.


ورغم مرور تلك السنوات مازال ثابت البطل النموذج الذي يحتذي به في الإدارة الرياضية وفي هذه المناسبة لا أجد سوي أن أشيد بالكابتن ثابت الذي لا تأتي سيرته أمام أي أحد إلا ويقول كلمة واحدة وهي ( كان راجل ) والرجولة صفة للأسف نفتقدها اليوم في كثير من تعاملاتنا الرياضية فكم من مسئول يُغير كلامه ويتنصل من مسئولياته إلا من رحم ربي، اليوم أذكر موقفين للكابتن ثابت الحازم القوي: 
الموقف الأول: 
كنت في بداية صعودي للفريق الأول وكان هناك مشادة مع أحد اللاعبين الأكبر مني سنًا ( نسبيًا ) وكانت بهدف فرض السيطرة ليس أكثر ولكنني لم أقبل بهذا وتمت المشادة في غرفة الملابس وعلم بها الكابتن ثابت بعد رحيلنا عن النادي عقب إنتهاء  التدريب، وقام بالإتصال بي لمعرفة الموضوع وقال لي أنه سوف يتصل بالطرف الأخر لمعرفة الموضوع من جهته أيضًا وقال لي كلمة لا أستطيع نسيانها حتي الآن وهي ( لو ليك حق هجبهولك لو من التخين ) المهم أعاد لي  حقي فعلًا و اندهشت لذلك لعلمي بأن الطرف الأخر يصعب تقويمه ولكن الكابتن ثابت كان لا يخاف أحدًا. 
الموقف الثاني: 
بعد رجوع الكابتن ثابت من ليبيا ليقود النادي الأهلي إداريًا مرة أخري قام بإستدعائي أنا وكام لاعب أخر وذلك لتعديل قيمة عقودنا وذلك بعد أن رأي أن قيمة العقود ضعيفة جدًا (  علشان إحنا ولاد النادي ) وعمرنا ماكنا بنتكلم عايزين نعدل عقدنا أو ناخد فلوس زيادة والكلام ده، المهم إنه كان بيعمل ده من نفسه،  وكان بيراجع ويعطي الحقوق لأصحابها لم يكن ينتظر أحد يقوله إعملي وسويلي.
رحم الله الكابتن ثابت البطل وأسكنه فسيح جناته فقد عاش بطلًا ومات ثابتًا.

 

بداية ثابت البطل مع الساحرة المستديرة

استهل مشواره مع الساحرة المستديرة ضمن فريق سكر الحوامدية في مركز الهجوم بالجناح الأيسر ولكن الصدفة لعبت دورها عقب تعرض حارس مرمى فريقه للإصابة، ليبدأ البطل رحلة تألقه.

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انتقال ثابت البطل إلى الأهلي

واكتشفه الكشاف “عبده البقال” في أثناء قيامه بمهام عمله في التنقيب عن المواهب القادرة على ارتداء قميص النادي الأهلي  لينضم ثابت البطل إلى الأهلي في عام 1972.

بطولات ثابت البطل مع الأهلى

وتوج البطل مع الأهلي بـ 11 بطولة للدوري، و7 ألقاب لكأس مصر، إضافة إلى لقبين لدوري أبطال أفريقيا، وثلاثة ألقاب لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية ولقب وحيد لكأس الأفرو-آسيوية.

بطولات ثابت البطل مع المنتخب الوطني

وتوج ثابت البطل مع المنتخب الوطني بلقب كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت في القاهرة عام 1986 وكذلك تواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني التى شاركت في كأس العالم ايطاليا عام 1990 لكنه لم يشارك في أى مباراة بالمونديال.

رقم قياسي لثابت البطل

وحقق الحارس الراحل أرقاما قياسية بالجملة بعد أن حافظ على نظافة شباكه لمدة 1486 دقيقة متتالية، وهو رقم لم يقترب منه سواه، حين حافظ عليها طوال 1325 دقيقة متتالية في موسم آخر، وامتاز ثابت البطل بالشخصية القيادية والقدرة على احتواء الأزمات، ومن ثم اتجه لمجال الإدارة بعد الاعتزال، حتى وصل لمنصب مدير الكرة بالنادي الأحمر، وسطر اسمه بالتاريخ ضمن أفضل من شغلوا هذا المركز بالقلعة الحمراء.

مشهد أسطوري لرحيل ثابت البطل

مشهد وداع سيظل خالدا في الذاكرة لحارس كان مخلصا للقلعة الحمراء حته أنه قبل وفاته بيومين في شهر فبراير خلال عام 2005، حضر لقاء القمة بين الأهلي والزمالك الذي فاز فيه الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين، وشاهد المباراة من على الدكة وهو «ملفوف بالبطانية» نظرا لمرضه الشديد.

وفارق حارس الأهلي السابق الحياة بعد تلك المباراة بـ48 ساعة، إلا أنه رغم رحيل جسده يظل عالقا بأذهان جماهير الكرة المصرية بصفة عامة وجماهير القلعة الحمراء بصفة خاصة، من خلال مواقفه التي لا تنسى داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

أعلن ثابت البطل إعتزاله كرة القدم في عام 1991 بعدما نجح في تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني.

عقب اعتزال ثابت البطل، اتجه للعمل مدربًا لحراس المرمى، قبل أن يتم اختياره من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي لشغل منصب مدير الكرة ليصبح واحد من أفضل من شغل هذا المنصب على مدار تاريخ القلعة الحمراء.

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الأهلي ثابت البطل شيتوس وائل رياض شيتوس ذكرى رحيل ثابت البطل

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