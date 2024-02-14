انطلاق الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية، 17 فبراير

تستعد أكاديمية تطوير الألعاب التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI لاستضافة نسخة عام 2024 من الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية Game Jam 2024، وذلك بمقر المعهد في القرية الذكية.

ملتقى مطوري

قالت د. هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إنه سيتم إطلاق فعاليات الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية Game Jam 2024، يوم 17 فبراير ويستمر حتى 24 من الشهر نفسه.



أضافت د. هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، أن أكاديمية تطوير الألعاب التابعة للمعهد ستستضيف الفعاليات بمقر المعهد بالقرية الذكية خلال أيام انعقاده.

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والملتقى هو أكبر حدث عالمي في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، ويُعقد في نفس الوقت في أكثر من 100 دولة.

وتوفر المسابقة العالمية مساحة للأفراد الموهوبين للعمل في جوٍ من المرح والإبداع والتجريب.



ستشهد فعاليات Game Jam 2024، عقد عدد من المحادثات الثاقبة، وجلسات النقاش الجذابة التي تضم خبراء صناعة الألعاب الإلكترونية.



توفر كذلك الفعاليات الفرصة لأطراف صناعة الألعاب الإلكترونية من الشباب المطورين على التواصل مع أقرانهم ومشاهدة عرض الألعاب المستقلة.



سيتوفر خلال أيام الملتقى الفرصة للشباب من مطوري الألعاب الإلكترونية لتطوير لعبتهم الخاصة للمشاركة في المسابقة لاختيار أفضل الألعاب الإلكترونية التي تم تطويرها خلال فعاليات الملتقى في اليوم الختامي 24 فبراير الجاري.

نمو صناعة الألعاب الإلكترونية



يذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI يبذل جهودًا لتعزيز نمو صناعة تطوير الألعاب الإلكترونية في مصر، إذ ينظم مجموعة من الأنشطة، منها دورات تدريبية وندوات تعليمية وشهادات احترافية وفعاليات ومسابقات متخصصة في هذا المجال بهدف بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم في مجال تطوير الألعاب الرقمية وتأهيلهم للاحتراف فيه.