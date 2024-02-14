الأربعاء 14 فبراير 2024
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اقتصاد

الجمارك توقع مذكرة تفاهم مع المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان

توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك وجامعة حلوان، فيتو

وقع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مذكرة تفاهم مشترك بهدف تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين وتقديم الدورات التدريبية التخصصية وبرامج دراسات عليا متخصصة في مختلف فروع الملكية الفكرية للعاملين بمصلحة الجمارك.

تقديم الدورات التدريبية التخصصية وبرامج دراسات عليا 


ووفقا لمذكرة التفاهم المشترك يقوم المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان بتقديم الدورات التدريبية التخصصية وبرامج دراسات عليا متخصصة في مختلف فروع الملكية الفكرية للعاملين بمصلحة الجمارك، لإتاحة المجال أمامهم في إنماء معارفهم وخبراتهم بقضايا ومشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية من المنظور القانوني والاقتصادي، والاستعانة بمحاضري مصلحة الجمارك في إلقاء محاضرات تدريبية أو تدريسية في المجالات المشتركة، والاستعانة بحملة الدكتوراه منهم في الإشراف على مناقشة الرسائل العلمية بما يتفق مع أحكام قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية له.

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ويتولى المعهد القومي للتدريب الجمركي بمصلحة الجمارك عقد برامج تدريبية بالاشتراك مع المعهد القومي للملكية الفكرية في كافة الموضوعات ذات الصلة لبناء القدرات البشرية.

 

 ويوفر المعهد الجمركي فرص التدريب العملي والنظري والفني لمنتسبي جامعة حلوان وتنظيم زيارات علمية لزيارة الجمارك، كما يستعين معهد التدريب الجمركي بأعضاء هيئة التدريس من جامعة حلوان لإلقاء محاضرات تدريبية في المجالات المختلفة.
 

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