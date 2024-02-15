بينها الدفن بدون تصريح، عقوبات مغلظة بتعديلات قانون الجبانات

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، التوافق مع الحكومة على تعديل مسمى قانون الجبانات إلى المقابر، استجابة لرأي الأزهر الشريف.

وأكدت اللجنة، مواصلة مناقشة مشروع تعديل القانون المقدم من النائب محمد جبريل، خلال الفترة المقبلة من أجل الانتهاء منه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وتضمنت التعديلات المقدمة على القانون عددًا من العقوبات الصارمة في مواجهة بعض الجرائم المتعلقة بالمقابر ودفن الموتى.

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وتنص المادة 5 من تعديلات قانون الجبانات: يعاقب كل من قام بالدفن بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه "عشرة آلاف جنيه" ولا تزيد على 50000 جنيه "خمسون ألف جنيه".

على أن تشدد العقوبة الى السجن المشدد في حالة اذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50000 جنيها "خمسون ألف جنيه" ولا تزيد على 100000 جنيه "مائة ألف جنيه" مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.

يعاقب كل من قام بإنشاء أو ترميم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لأفراد بالحبس وغرامة لا تقل عن 10000 جنيها "عشرة آلاف" جنيه ولا تزيد على 50000 جنيه "خمسون ألف جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة ما إذا كان الاستلاء عن طريق التربي المختص أو أحد معاونيه أو أحد مسؤولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50000 جنيه "خمسون ألف جنيه" ولا تزيد على 100000 جنيه "مائة ألف جنيه" مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة لموظف الجهة الإدارية.

يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه "عشرة آلاف جنيه" ولا تزيد عن 50000 ألف جنيه "خمسون ألف جنيه" وذلك بما لا يخالف أي عقوبة اشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.



يعاقب كل من تنازل عن المقبرة المرخصة له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة الإدارية بسحب المقبرة وغرامة لا تقل عن 50000 ألف جنيه "خمسون ألف جنيه" ولا تزيد على 100000 جنيه "مائة ألف جنيه".

يعاقب أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد السابقة بالعزل من الوظيفة فيما يخص موظف إدارة الجبانات والفصل فيما يخص التربية ومساعديهم من مرتكبي تلك الجرائم بخلاف العقوبات المنصوص عليها تجاه الجرم المرتكب.

ويحكم القاضي في جميع الأحوال بإزالة موضوع المخالفة وإعادة الحال لما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة.