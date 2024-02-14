انطلاق 40 رحلة منطاد ساخن تقل 800 سائح في الأقصر

حلقت بسماء مدينة الأقصر صباح اليوم الأربعاء 40 رحلة منطاد ساخن أقلت عددا كبيرا من السياح للاستمتاع بسحر وجمال المناظر الطبيعية ومشاهدة المزارات الأثرية من فوق الأقصر على ارتفاع يصل إلى 1500 قدم.

أكد مصدر مطلع بأرض مطار البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر في تصريح خاص لـ بوابة «فيتو» أن سماء الأقصر تزينت بـ 40 رحلة بالون طائر حملت على متنها 800 سائحا من مختلف الجنسيات، وهبطت جميعها بسلام وأمان في الأماكن المحددة لها في البر الغربي للأقصر.

Advertisements

وأوضح المصدر أن العمال قاموا بجلب المناطيد في الساعات الأولى من الصباح الباكر وقاموا بتحضيرها وعقب التأكد من استقرار الأرصاد الجوية، خرجت رحلات البالون الطائر بشكل منتظم في تمام الساعة السادسة وربع صباحًا، وحرص السائحين الأجانب على التقاط الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة.

يعود تاريخ البالون الطائر في الأقصر إلى 35 عاما مضى، ففي عام 1988 أقلعت أول رحلة للبالون الطائر فوق سماء مدينة الأقصر، وقادها وقتها طيارون بريطانيون كانوا يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية التي أسست أول شركة بالون في مصر، وحملت اسم «بالونزا أوفر إيجبت»، وفى عام 1994 بدأ تأسيس أولى شركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، حيث تأسست شركة هدهد سليمان، وفي 2003 تم تأسيس ثاني شركة مصرية شركة الماجيك، وفي 2005 أُسست سندباد للبالون الطائر لتكون الشركة الثالثة بأيدي مصرية خالصة.