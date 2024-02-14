الأربعاء 14 فبراير 2024
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حوادث

اعترافات تشكيل عصابي نسائي بتهمة سرقة رواد البنوك

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق مع تشكيل عصابي نسائي مكون من 3 سيدات وسائق توك توك، بتهمة تتبع المواطنين وسرقتهم أثناء سحبهم مبالغ مالية من البنوك، وأمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

وادلي المتهمين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث اعترفت الأولى والثانية بسرقة الضحايا عن طريق المغافلة أثناء استقلالهم للميكروباص، واعترفت الثالثة بتتبع المجني عليها بعد سحبها للمبلغ من البنك، فيما اعترف الرابع بتوصيل النساء والانتظار بواسطة التوك توك.

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تلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من "إنجى. ع" تفيد بسرقة حافظة نقودها بعد خروجها من أحد البنوك، حيث فقدت مبلغا ماليا وبطاقات ائتمان خاصة بالبنك.


وبعد جمع المعلومات والتحريات، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المشتبه بهم، وهم: "سماح- 40 سنة"، و"رابعة- 30 سنة"، و"مروة- 34 سنة"، إضافة إلى سائق توك توك يبلغ من العمر 30 عامًا، وقد تم القبض عليهم جميعًا، تمكنت الأجهزة الأمنية من استرداد المسروقات.

 


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