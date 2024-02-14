الأربعاء 14 فبراير 2024
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محافظات

الإبل حيوان التغيرات المناخية والأمن الغذائي في مصر ندوة كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد

ندوة كلية الزراعة،
ندوة كلية الزراعة، ڤيتو

نظمت كلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد، ندوة بعنوان الإبل حيوان التغيرات المناخية والأمن الغذائي في مصر، بالتعاون مع الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الإبل ومركز بحوث الصحراء، بحضور عدد من الأساتذة وطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس، والمزارعين ومربي الماشية والمهتمين بتربية الإبل، برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة.

وقال الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الندوة تناولت أهمية تربية الإبل الذى يعد حيوان التغيرات المناخية، في ظل أن مصر بلد زراعى ولابد من نشر ثقافة تربية الإبل وتحقيق الأمن الغذائي وخاصة البروتين.

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وأشار كساب، إلى نشر ثقافة تربية الإبل وخاصة بمحافظة الوادي الجديد التى تعد مناح ملائم للتربية، مشيرا إلى جهود قسم الإنتاج الحيوانى بالكلية والسعى إلى تحقيق التنمية في الثروة الحيوانية.

من جانبه قال الدكتور حاتم حمدون، وكيل كلية الزراعة ورئيس قسم الإنتاج الحيوانى، أن الإبل حيوان التغيرات المناخية، والإنتاج الحيوانى يمثل 37%، من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعى بشكل عام، مشيرا إلى أهمية البروتين الحيوانى للفرد، وفي ظل التغيرات المناخية كان لابد من الاتجاه نحو الإهتمام بتربية الإبل التى تتحمل التغيرات المناخية لتوفير اللحوم بكميات كافية وخاصة بمحافظة الوادى الجديد.

وقال حاتم حمدون، أن الجمل حيوان غير منافس للإنسان على عكس الأبقار والجاموس وغيرها من الحيوانات الملبنه لانه يتغذى على الأعلاف المنزرعة، والمنافسة للإنسان تأتى من استهلاك الأعلاف الخضراء تجاه المحاصيل التى تعتبر غذاء رئيسي للإنسان مثل القمح.

وأشار إلى أن الهدف هو التوعية نحو الثقافة الغذائية والاعتماد على لحوم الإبل، والإتجاه نحو عودة تربية الإبل بمحافظة الوادى الجديد بدلا من إندثار التربية، علاوة على مناقشة ما توصلت اليه الأبحاث العملية في الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الإبل في مصر.

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