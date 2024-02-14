الكشف على 1285 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بوحدة محلة الأمير برشيد
نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بوحدة محلة الأمير برشيد ، في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.
حيث تم الكشف خلال القافلة الطبية على ١٢٨٥ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ١٠ عيادات طبية، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة ٢٦٦ - عيادتي الأطفال ٣٥٩ - الجراحة ١٢٦ - النساء ٧٦ - تنظيم الأسرة ٣٥ - العظام ١٩٥ - الأسنان ٦٦ - القلب ١٦٢ ).
بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.
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