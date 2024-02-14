الدوري الممتاز، موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري يوم الإثنين 19 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري.

و فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الفيوم بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب نادي البنك الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات تأهيلية لفتوح وحمدي

وأدى أحمد فتوح وأحمد حمدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، على هامش ودية ليفلز على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويعاني أحمد فتوح من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، في حين يعاني أحمد حمدي من إصابة بشد في العضلة الضامة، تعرض لها خلال ودية الأبيض أمام فريق الشباب بالنادي.

أزمة في الزمالك بمركز الظهير الأيسر

ومن ناحية أخرى يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أزمة، في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة خاصة مع مشاركة الفريق في عدد كبير من البطولات.

ويواجه الزمالك أزمة في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة أحمد فتوح ورحيل حاتم سكر عن الفريق في الميركاتو الشتوي ليتبقى أمام جوزيه جوميز محمد عبد الشافي فقط في هذا المركز.

ومع تقدم محمد عبد الشافي في العمر (38 عاما) لن يستطيع المشاركة في كافة مباريات الزمالك.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن جوزيه جوميز يدرك جيدا أن الفريق يعاني من أزمة في مركز الظهير الأيسر ولذلك بدأ في التفكير في وجود بدائل حال إصابة محمد عبد الشافي أو احتياجه للراحة.

وأشار المصدر إلى أن جوزيه جوميز يدرس مشاركة إبراهيما نداي أو الأوغندي ترافيس موتيابا في مركز الظهير الأيسر.

طلب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من معاونيه تجهيز تقريرا عن أبرز اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين.

وتحدث جوزيه جوميز مع أحمد مجدي المدرب العام للفريق وطالب منهم معرفة اللاعبين المميزين في جميع الاعمار في قطاع الناشئين بالنادي تمهيدا لتصعيدهم ومشاهدتهم

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