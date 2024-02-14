الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

خريطة التلاوات المجودة على إذاعة القرآن الكريم

القاريء الشيخ محمد
القاريء الشيخ محمد رفعت -فيتو

تذيع إذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم باقة من التلاوات القرآنية المجودة لكبار القراء بدأت في40: 6 صباحا وتلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة هود، تلتها في 00: 7 تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة النوروقصارالسور، ثم في 00: 8  تلاوة للشيخ  محمد عطية حسب  وما تيسر من سورة الفرقان، بعدها وفي 38: 8 تلاوة للشيخ طه الفشنى  وما تيسر من قصارالسور وفاتحة الكتاب.
وفي 44: 9 تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسرمن سورتى القمر  والرحمن، بعدها في 17: 11 تلاوة للشيخ  إبراهيم راشد الفشنى  وما تيسرمن سورة العنكبوت، وفي 14: 12 تلاوة للشيخ عبدالحميد الباسوسى وما تيسرمن سورة الفرقان. وفي 29: 1  تلاوة للشيخ عبدالله عزب  وما تيسرمن سورة آل عمران، ثم في 2:09  تلاوة للشيخ  حمدى الزامل  وما تيسر من سورة الصافات. وفي تمام 00: 5 تلاوة للشيخ /مصطفى إسماعيل وما تيسرمن سورة النساء، وفي 47: 5   تلاوة للشيخ  عبدالعزيز عكاشة وما تيسرمن سورتى الزمر وغافرن وفي 7:06  تلاوة للشيخ أحمد  محمد عامر وما تيسرمن سورة المائدة، ثم يتجدد اللقاء مع الشيخ محمد رفعت في قرآن السهرة  وما تيسرمن سورة آل عمران، تعقبها تلاوة طويلة في15: 12 للشيخ  محمد الليثى   وما تيسرمن سورتى الزخرف الدخان.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إذاعة القرآن الكريم محمد رفعت فاتحة الكتاب طه الفشني

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

ذروتها غدا.. الأرصاد تعلن عن موجة من الطقس السيء (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية