خريطة التلاوات المجودة على إذاعة القرآن الكريم

تذيع إذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم باقة من التلاوات القرآنية المجودة لكبار القراء بدأت في40: 6 صباحا وتلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة هود، تلتها في 00: 7 تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة النوروقصارالسور، ثم في 00: 8 تلاوة للشيخ محمد عطية حسب وما تيسر من سورة الفرقان، بعدها وفي 38: 8 تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من قصارالسور وفاتحة الكتاب.

وفي 44: 9 تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسرمن سورتى القمر والرحمن، بعدها في 17: 11 تلاوة للشيخ إبراهيم راشد الفشنى وما تيسرمن سورة العنكبوت، وفي 14: 12 تلاوة للشيخ عبدالحميد الباسوسى وما تيسرمن سورة الفرقان. وفي 29: 1 تلاوة للشيخ عبدالله عزب وما تيسرمن سورة آل عمران، ثم في 2:09 تلاوة للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة الصافات. وفي تمام 00: 5 تلاوة للشيخ /مصطفى إسماعيل وما تيسرمن سورة النساء، وفي 47: 5 تلاوة للشيخ عبدالعزيز عكاشة وما تيسرمن سورتى الزمر وغافرن وفي 7:06 تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسرمن سورة المائدة، ثم يتجدد اللقاء مع الشيخ محمد رفعت في قرآن السهرة وما تيسرمن سورة آل عمران، تعقبها تلاوة طويلة في15: 12 للشيخ محمد الليثى وما تيسرمن سورتى الزخرف الدخان.

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