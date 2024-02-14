دوري أبطال أوروبا، يحل فريق بايرن ميونخ الألماني، ضيفا اليوم الأربعاء، على نظيره لاتسيو الإيطالي على ملعب الأولمبيكو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مانويل نوير

في خط الدفاع : نصير مزراوي - أوباميكانو - كيم مين جاي - إريك داير

في خط الوسط : جوريتسكا - كيميتش - جمال موسيالا

في خط الهجوم: ليروي ساني - هاري كين - توماس مولر

ويدخل البايرن المباراة مباراة الليلة بهدف تحقيق الانتصار واستعادة الثقة، بعد الخسارة الأخيرة في قمة الدوري الألماني أمام باير ليفركوزن 0-3.

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موعد مباراة لاتسو ضد بايرن ميونخ

وتنطلق صافرة مباراة لاتسيو ضد بايرن ميونخ في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأولمبيكو.

القناة الناقلة لمباراة لاتسيو ضد بايرن ميونخ

ومن المقرر أن تنقل مباراة لاتسيو ضد بايرن ميونخ عبر شبكة "beIN Sports" القطرية المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حكم مباراة لاتسيو وبايرن ميونخ

وتتجه الأنظار في مواجهة بايرن ميونخ ضد لاتسيو إلى حكم اللقاء فرانسوا ليتكسير، البالغ من العمر 34 عاما.

وهذه ثاني مباراة فقط يديرها الحكم الفرنسي في الأدوار الاقصائية لدوري الأبطال، بعدما أدار ذهاب ربع نهائي الموسم الماضي بين ريال مدريد وتشيلسي، والذي حسمه الفريق الملكي لصالحه بهدفين دون رد، في لقاء شهد طرد بن تشيلويل.

ويشتهر الحكم الفرنسي البالغ من العمر 34 عاما بإشهار البطاقات الحمراء، فعلى الرغم أنه لم يدر سوى 11 مباراة بدوري الأبطال، إلا أنه أشهر 3 بطاقات حمراء مباشرة بها.

وتأهل الفريق البافاري إلى ثمن النهائي بعد تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متفوقا على كوبنهاجن الدنماركي (8 نقاط) وجالطة سراي التركي (5 نقاط) ومانشستر يونايتد الإنجليزي (4 نقاط).



أما لاتسيو فحل ثانيا في المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر أتلتيكو مدريد الإسباني (14 نقطة)، ومتفوقا على فينورد الهولندي الثالث (6 نقاط) وسيلتك الاسكتلندي الأخير (4 نقاط).

قائمة بايرن ميونخ أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

أعلن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، عن قائمة من 20 لاعبا استعدادا لمواجهة لاتسيو الإيطالي، اليوم الأربعاء، على ملعب الأولمبيكو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

قائمة بايرن ميونخ



نوير - أولريتش - شميت - أوباميكانو - مين جاي - دي ليخت - كيميتش - جوريتسكا - كين - ساني - تشوبو موتينج - داير - بريان - جيريرو - ساشا بوي - مولر - تيل - مزراوي - موسيالا - بافلوفيتش.

قرعة دور الـ16 دوري أبطال أوروبا

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن رسميًا، مواعيد مباريات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

وأقيمت قرعة دور الـ16، في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهات متوازنة لجميع الفرق.



ويواجه برشلونة، حامل لقب الليجا نظيره نابولي بطل الكالتشيو، في مواجهة معقدة للفريق الكتالوني، الذي لا يقدم أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، وكذلك نابولي المترنح هذا الموسم، لكنها تبقى محفوفة بالمخاطر لرجال المدرب تشافي هيرنانديز.

وأسفرت القرعة هذه المرة باريس سان جيرمان، عندما أوقعته ضد ريال سوسييداد، فيما اصطدم ريال مدريد، بفريق لايبزيج في مواجهة تبدو على الورق لصالح الفريق الملكي.



وكانت القرعة الأسهل لصالح مانشستر سيتي، حيث يواجه كوبنهاجن، في مواجهة تبدو محسومة لصالح لاعبي المدرب بيب جوارديولا، كما يلعب بايرن ميونخ، ضد لاتسيو في مواجهة تبدو سهلة للفريق البافاري.

وجاءت باقي المواجهات متوازنة إلى حد ما، حيث يلتقي إنتر ميلان "وصيف النسخة الماضية" مع أتلتيكو مدريد، فيما يواجه آرسنال وصيف البريميرليج نظيره بورتو، فيما يلعب آيندهوفن ضد بوروسيا دورتموند.

وجاءت قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال كالتالي:



بورتو ضد آرسنال

نابولي ضد برشلونة

باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد

إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد

آيندهوفن ضد بروسيا دورتموند

كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي

لاتسيو ضد بايرن ميونخ

لايبزيج ضد ريال مدريد

وتقام مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على مدار شهري فبراير ومارس.

وتقام مرحلة الذهاب أيام 13 و14 و20 و21 فبراير 2024، فيما تقام مباريات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 مارس.

مواعيد مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا



وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 كالتالي:

نابولي ضد برشلونة (21 فبراير، 12 مارس)

لايبزيج ضد ريال مدريد (13 فبراير، 6 مارس)

كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي (13 فبراير، 6 مارس).

لاتسيو ضد بايرن ميونخ (14 فبراير، 5 مارس)

إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد (20 فبراير، 13 مارس)

باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد (14 فبراير، 5 مارس)

بورتو ضد آرسنال (21 فبراير، 12 مارس)

آيندهوفن ضد بوروسيا دورتموند (20 فبراير، 13 مارس)