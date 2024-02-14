على طريقة أميرة العسولي، طبيب يزحف وسط النيران لإنقاذ شاب أصابه قناص إسرائيلي بخان يونس (فيديو)

بعد تصدر الطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعدما تحدت قناصة جيس الاحتلال الإسرائيلي وتمكنت من إنقاذ مصاب وسط نيران الاحتلال في غزة، ظهر مقطع فيديو لطبيب آخر سارع بإنقاذ فلسطيني وسط وابل من نيران جيش الاحتلال.

وتداول نطشاء على نطاق واسع مقطع الفيديو للطبيب الشجاع أثناء سحب فلسطيني أُصيب برصاص قناص على مدخل مستشفى ناصر بخان يونس.

شجاعة طبيب في سحب فلسطيني أُصيب برصاص قناص على مدخل مستشفى ناصر بخان يونس#حرب_غزة pic.twitter.com/HVNvsQQRgE Advertisements February 13, 2024

والسبت الماضي أظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله، الطبيبة أميرة العسولي وهي تقطع المسافة بين باب المستشفى والخيمة التي يرقد بها المصاب جريًا خافضة رأسها لوجود قناص إسرائيلي، وتبعها مجموعة من الأطباء، واستطاعوا حمل المصاب على محفة، وعادوا به جريًا إلى مبنى المستشفى.

ووصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها " سيدة بـ 100 راجل " بعدما انتشر مقطع مصور لها كالنار في الهشيم وأصبحت حديث العالم.

"ربنا نزع الخوف من قلبي"

الدكتورة أميرة العسولي تروي تفاصيل ما حدث ليلة أمس أمام مستشفى ناصر في خانيونس#GazaGenocide #GazaHolocaust pic.twitter.com/VKGNWoWrzc — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 10, 2024

الطبيبة الفلسطينية، وهي متخصصة نساء وتوليد، ظهرت خلال الفيديو المتداول وهي تنزع معطفها وتجري على وقع الرصاص في اتجاه الجريح، والألسنة تلهج بالدعاء لها بأن يحفظها الله، قبل أن يتبعها عدد من الشبان، ثم قاموا بوضع الجريح على النقالة اليدوية وعادوا به إلى المجمع الطبي لإنقاذ حياته.

وتقول طبيبة النساء والولادة، في مقطع فيديو آخر، إنها كانت تعمل في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وإنها حاليًا متطوعة في المستشفى رغم أنها تقاعدت مبكرًا.

وتضيف بحسب تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط: "رسالتنا معروفة" من وقت تخرجنا في الكلية، وأقسمنا على تقديم المساعدة لأي إنسان بحاجة إليها. وتابعت: -ربنا نزع الخوف من قلبي، إذا أحسست بأن هناك إنسانًا بحاجة لمساعدة لن أفكر في نفسي-.

كانت أميرة العسولي قد غادرت قطاع غزة إلى مصر لحضور مؤتمر وعدة دورات تدريبية في شهر أغسطس الماضي، قبل عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.



أميرة العسولي بطلة خان يونس

وعادت العسولي إلى قطاع غزة بعد بدء العدوان على القطاع للمشاركة في تقديم الرعاية الطبية لجرحى الهجوم والقصف الإسرائيلي.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما فعلته الطبيبة الفلسطينية، وأطلقوا عليها ألقابًا مثل: المرأة الحديدية، وبطلة خان يونس، والطبيبة الفدائية.