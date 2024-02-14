سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

تمكنت سيدة بريطانية من استرداد حياتها الطبيعية بعد أن تمكنت من هزيمة مرض السرطان، بالقاضية، 5 مرات، على مدى 35 عامًا.

السيدة، وهي جدة، وتدعى ناتالي ييتس بولتون (57 عامًا)، شاركت في 9 سباقات ماراثون، و3 سباقات ثلاثية، وهي مستعدة لمواجهة المزيد من التحديات القاسية.

وتؤكد: "أنا دليل على أنه يمكنك إعادة بناء حياتك بعد العلاج، وتجاوز جميع التحديات لتكون أكثر تقديرًا للحياة".

مع أسرتها، فيتو

11 عملية و55 جولة من العلاج الإشعاعي

وقد تحملت ناتالي 11 عملية جراحية و30 جلسة من العلاج الكيميائي و55 جولة من العلاج الإشعاعي للتغلب على سرطان الغدد الليمفاوية مرتين وسرطان الثدي 3 مرات.. وقبل 6 سنوات، كانت خيارات العلاج تنفد منها عندما أصبح دواء بالبوسيكليب، وهو عقار مستهدف للسرطان، متاحًا. والآن قال لها الأطباء إنها أصبحت خالية من المرض.

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المرض يضرب الغدد اللمفاوية:

المعركة الأولى.. كانت ناتالي طالبة تبلغ من العمر 22 عامًا في جامعة ساري عندما تم تشخيص إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، حيث تنمو خلايا الدم البيضاء التي تسمى الخلايا الليمفاوية خارج نطاق السيطرة.

وخضعت ناتالي للعلاج الإشعاعي.

ولكن سرطان الغدد الليمفاوية عاد بعد 15 عامًا، وكان ورمًا ملتصقًا بقلبها وكان يضغط على المريء، وأكملت علاجها بنجاح في عام 2004.

سرطان الثدي:

المعركة الثانية: عام 2009، عندما كانت ناتالي في الثالثة والأربعين من عمرها، تم تشخيص إصابتها بـ سرطان الثدي.

وبالفعل، بعد الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، شفيت بشكل تام.

كتلة سرطانية

لكنها فوجئت بظهور كتلة سرطانية في جانبها، بعد أقل من عام.

سعيدة بشفائها من السرطان، فيتو

أما في عام 2017، فقد عاد السرطان للمرة الخامسة واضطرت للخضوع للعلاج من جديد.

وتوضح ناتالي، من تشادرتون، جي تي آر مانشستر، أنها مصممة على الاستمتاع بوقتها مع زوجها جاري (66 عامًا) وابنتيها لوسي 33 عامًا)، وإنديا (29 عامًا)، وحفيديها الصغار.

وترى ناتالي، التي تعمل مع فرق صحية في دول أخرى، أنها محظوظة للغاية لأنها حققت نتائج ناجحة في علاج السرطان 5 مرات، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.