لترسيخ الهوية المصرية، "توت وحور" في ضيافة مكتبة مصر الجديدة للطفل
تستضيف مكتبة مصر الجديدة للطفل الثنائى الكرتونى " توت وحور "، في الساعة الخامسة من مساء غد الخميس وذلك لمشاركة اطفال المكتبة في قصص حكى ومغامرات تعليمية تهدف الى الارتقاء بمستوى الفكر والابداع لدى المتلقى.
توت وحور في مكتبة مصر الجديدة
قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ان " توت وحور"، هما شخصيات كرتونية نتاج تقنيات الذكاء الاصطناعى ابتكرهما الكاتب عمرو علي الصوفي من خلال تأليفه لسلسلة من الكتب تحت عنوان " توت وحور "، تهدف الى ترسيخ الهوية المصرية.
حيث فى بداية اللقاء مع الاطفال تقوم الشخصيات الكرتونية بالترحيب بالحضور من خلال فيديو صمم خصيصا للقاء بعدها يدخل الثنائى فى مغامرات كوميدية تعود بالمشاهد الى العصور القديمة من عصور ماقبل التاريخ الى العصور الاسلامية مرورا بالعصور الفرعونية والرومانية والقبطية ينقل من خلالها التاريخ المصرى للاطفال بطريقة جذابة وممتعة ترسخ فى وجدانهم حب الوطن والتفاخر بأنتمائهم لهذا الوطن .
اشار حلمى، ان مع تولي الذكاء الإصطناعي لأنشطتنا اليومية وتداخله في شتى المجالات، فمن الضروى تثقيف أطفالنا حول أهمية الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته الأساسية لما له من قيمة كبيرة في حياتهم، اذ يمنحهم ميزة تنافسية، ويرفع من نسبة تركيزهم، ويعزز خيال الأطفال، ويعزز مهاراتهم في حل المشكلات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.