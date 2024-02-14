الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

لترسيخ الهوية المصرية، "توت وحور" في ضيافة مكتبة مصر الجديدة للطفل

عرض توت وحور.فيتو
عرض توت وحور.فيتو

تستضيف مكتبة مصر الجديدة للطفل الثنائى الكرتونى " توت وحور "، في الساعة الخامسة من مساء غد الخميس وذلك لمشاركة اطفال المكتبة في قصص حكى ومغامرات تعليمية تهدف الى الارتقاء بمستوى الفكر والابداع لدى المتلقى.

 توت وحور  في مكتبة مصر الجديدة 

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ان " توت وحور"، هما شخصيات كرتونية نتاج تقنيات الذكاء الاصطناعى ابتكرهما الكاتب عمرو علي الصوفي  من خلال تأليفه  لسلسلة من الكتب تحت عنوان " توت وحور "، تهدف الى ترسيخ الهوية المصرية.

Advertisements

 

 

 

 

 

حيث فى بداية اللقاء مع الاطفال  تقوم الشخصيات الكرتونية بالترحيب بالحضور من خلال فيديو صمم خصيصا للقاء  بعدها يدخل الثنائى فى مغامرات كوميدية تعود بالمشاهد الى العصور القديمة من عصور ماقبل التاريخ الى العصور الاسلامية مرورا بالعصور الفرعونية والرومانية والقبطية ينقل من خلالها التاريخ المصرى للاطفال بطريقة جذابة وممتعة ترسخ فى وجدانهم حب الوطن والتفاخر بأنتمائهم لهذا الوطن  .

 

 

 

 

اشار حلمى، ان مع تولي الذكاء الإصطناعي لأنشطتنا اليومية وتداخله في شتى المجالات، فمن الضروى تثقيف أطفالنا حول أهمية الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته الأساسية لما له من قيمة كبيرة في حياتهم، اذ يمنحهم ميزة تنافسية، ويرفع من نسبة تركيزهم، ويعزز خيال الأطفال، ويعزز مهاراتهم في حل المشكلات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي جمعية مصر الجديدة مكتبة مصر الجديدة للطفل مكتبة مصر الجديدة

مواد متعلقة

مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تستقبل مهرجان حكاوي الدولي في دورته الـ 13

مكتبة مصر العامة تستضيف حفل تكريم متطوعي مؤسسة حياة كريمة خلال 202‪3

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

الدوري الممتاز، موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية