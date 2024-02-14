لترسيخ الهوية المصرية، "توت وحور" في ضيافة مكتبة مصر الجديدة للطفل

تستضيف مكتبة مصر الجديدة للطفل الثنائى الكرتونى " توت وحور "، في الساعة الخامسة من مساء غد الخميس وذلك لمشاركة اطفال المكتبة في قصص حكى ومغامرات تعليمية تهدف الى الارتقاء بمستوى الفكر والابداع لدى المتلقى.

توت وحور في مكتبة مصر الجديدة

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ان " توت وحور"، هما شخصيات كرتونية نتاج تقنيات الذكاء الاصطناعى ابتكرهما الكاتب عمرو علي الصوفي من خلال تأليفه لسلسلة من الكتب تحت عنوان " توت وحور "، تهدف الى ترسيخ الهوية المصرية.

Advertisements

حيث فى بداية اللقاء مع الاطفال تقوم الشخصيات الكرتونية بالترحيب بالحضور من خلال فيديو صمم خصيصا للقاء بعدها يدخل الثنائى فى مغامرات كوميدية تعود بالمشاهد الى العصور القديمة من عصور ماقبل التاريخ الى العصور الاسلامية مرورا بالعصور الفرعونية والرومانية والقبطية ينقل من خلالها التاريخ المصرى للاطفال بطريقة جذابة وممتعة ترسخ فى وجدانهم حب الوطن والتفاخر بأنتمائهم لهذا الوطن .

اشار حلمى، ان مع تولي الذكاء الإصطناعي لأنشطتنا اليومية وتداخله في شتى المجالات، فمن الضروى تثقيف أطفالنا حول أهمية الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته الأساسية لما له من قيمة كبيرة في حياتهم، اذ يمنحهم ميزة تنافسية، ويرفع من نسبة تركيزهم، ويعزز خيال الأطفال، ويعزز مهاراتهم في حل المشكلات.