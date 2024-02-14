الأربعاء 14 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2024، منذر رياحنة عدو مصطفى شعبان في المعلم

منذر رياحنة، فيتو
منذر رياحنة، فيتو

 مسلسلات رمضان 2024، يتميز الفنان الأردني منذر رياحنة بإتقان لعب أدوار الشر،  وفي كل شخصية يقدمها يستطيع أن يلفت أنظار الجمهور، وآخرهم شخصية “شوقي فتح الله" والتي قدمها في مسلسل جعفر العمدة في رمضان الماضي  2023 مع النجم محمد رمضان.

منذر رياحنة وأدوار الشر 

وظهر منذر رياحنة بشخصية “شوقي فتح الله” بمسلسل جعفر العمدة في رمضان الماضي، وكان يدخل في صراعات كثيرة محمد رمضان ويريد التخلص منه بأي شكل ولكنه يخسر في كل مرة.

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وقرر منذر رياحنة أن يرتدي ثوب أدوار الشر في موسم رمضان المقبل 2024  أيضا من خلال مشاركته في مسلسل “المعلم” مع مصطفي شعبان.

ويدخل منذر رياحنة خلال أحداث مسلسل “المعلم” برمضان 2024،  في صراعات كثيرة مع مصطفي شعبان ويحاول التخلص منه، وهذا الأمر يشبه إلى حد كبير مثل ما فعله مع محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة والذي عرض رمضان الماضي.

ينتظر كثير من جمهور الفنان مصطفى شعبان مسلسله الجديد"المعلم" الذي من المفترض أن يعرض في رمضان ٢٠٢٤ والذي يضم نخبة من النجوم

 

قصة مسلسل المعلم 2024

والمعلم مسلسل (شعبى) وتدور قصته حول التأخير في الانتقام يجعل الضربة أشد قسوة، تلك المقولة هي المحرك الأساسى لدراما العمل حيث يستميت البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذى تنطبق عليه مقولة كن حريصًا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم

بوستر مسلسل المعلم

 وقررت الشركة المنتجة طرح مسلسل “المعلم” للفنان مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني 2024. 

وطرحت الشركة أول بوستر رسمي للعمل، والذي ظهر به مصطفى شعبان بشكل عابث ولحية كبيرة

ومن المقرر أن يعرض العمل عبر منصة واتشات الرقمية وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مسلسل المعلم 2024

ومسلسل المعلم من بطولة مجموعة من النجوم بجانب مصطفى شعبان، ومن أبرزهم؛ الفنانة سهر الصايغ، الفنانة انتصار، الفنانة سلوى خطاب، الفنان أحمد بدير، الفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان سيد رجب..  بتوقيع المخرج مرقس عادل وإنتاج سينرجي.

 

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