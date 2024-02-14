مباحث الباجور تنجح فى ضبط قاتلي مسن بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث الباجور بمحافظة المنوفية، برئاسة الرائد أحمد كشك من ضبط قاتلى مسن بقرية أسطنها التابعة لدائرة المركز، بعد أن لاذوا بالفرار عقب ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع نجل المجنى عليه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قرية اسطنها التابعة لمركز الباجور شهدت قبل أيام مقتل “ر. ش. ع” 75 عاما بطلق نارى، ولاذ الجناة بالفرار وجرى نقل الجثمان لمستشفى بنها لمحاولة إسعافه لكن جميع المحاولات بائت بالفشل.

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وشكل مركز شرطة الباجور فريقًا لضبط الجناة برئاسة الرائد أحمد كشك ومعاونة الرائد حمد حجازى والرائد احمد أبو العلا، وتكمن الفريق من ضبط الجناة وهم “م.ح.ع” 24 سنة، عاطل، “أ.ع. ح” 19 سنة، عاطل، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الغاز ينهى حياة طفلة فى المنوفية

وفي واقعة اخرى لقيت طفلة بقرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرعها إثر اختناقها بالغاز وذلك أثناء قيامها بالاستحمام داخل حمام منزلهم، وجرى نقلها لمستشفى الباجور التخصصى.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بإستقبال مستشفى الباجور التخصصى الطفلة سارة.م.ف تلميذة بالصف الخامس الإبتدائى جثة هامدة إثر إختناقها بالغاز داخل حمام منزلهم.

وأفاد أحد أهالى القرية أن الطفلة المتوفية كانت حافظة للقران الكريم وتتمتع بحسن الأخلاق، وتسبب نبأ وفاتها فى إحداث حالة من الحزن بين هالى قرية كوم الضبع.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفلة بعد سقوط جزء من سور المنزل عليها بالمنوفية

كما لقيت طفلة من قرية فيشا الكبري التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية مصرعها إثر سقوط جزء من سور منزلها على الفور تم نقلها إلى المستشفي.

فيما أفاد مصدر أن طفلة تدعي ملك.خ.ع تبلغ ٩ أعوام، توفيت بعد سقوط جزء من سور منزلها عليها، حيث إن المنزل قديم البناء، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.



فيما سيطرت حالة من الحزن على جميع أهالي قرية فيشا الكبري بعد وفاة الطفلة ملك، داعين الله عز وجل أن يرحمها ويتغمدها فسيح جناته.