الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حافظة لكتاب الله، مصرع طفلة بالصف الخامس الابتدائي في تسرب غاز بالمنوفية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت طفلة بقرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرعها إثر تسرب غاز  أثناء الاستحمام داخل حمام منزلها، وجرى نقلها لمستشفى الباجور التخصصي.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصي الطفلة “سارة. م. ف” تلميذة بالصف الخامس الابتدائي جثة هامدة إثر اختناقها بالغاز داخل حمام منزلهم.

 

وأفاد أحد أهالي القرية أن الطفلة المتوفية كانت حافظة للقرآن الكريم وتتمتع بحسن الأخلاق، وتسبب نبأ وفاتها فى إحداث حالة من الحزن بين أهالي قرية كوم الضبع.

Advertisements

 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

مصرع طفلة بعد سقوط جزء من سور المنزل عليها بالمنوفية

ولقيت طفلة من قرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية مصرعها إثر سقوط جزء من سور منزلها على الفور تم نقلها إلى المستشفى.

فيما أفاد مصدر أن طفلة تدعى ملك. خ. ع تبلغ ٩ أعوام، توفيت بعد سقوط جزء من سور منزلها عليها، حيث إن المنزل قديم البناء، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.


فيما سيطرت حالة من الحزن على جميع أهالي قرية فيشا الكبرى بعد وفاة الطفلة ملك، داعين الله عز وجل أن يرحمها ويتغمدها فسيح جناته.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قرية كوم الضبع محافظة المنوفية مركز الباجور مستشفى الباجور التخصصي مستشفي الباجور

مواد متعلقة

حملة فجرية.. ضبط 27 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية

كل ما تريد معرفته عن تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

ضبط 7 أطنان مواد غذائية تموينية وردة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية

إحالة أوراق قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها بالمنوفية للمفتى

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88,73 %

خلال ساعات قليلة، ترقبوا إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

الدوري الممتاز، موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية