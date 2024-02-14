حافظة لكتاب الله، مصرع طفلة بالصف الخامس الابتدائي في تسرب غاز بالمنوفية
لقيت طفلة بقرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرعها إثر تسرب غاز أثناء الاستحمام داخل حمام منزلها، وجرى نقلها لمستشفى الباجور التخصصي.
تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصي الطفلة “سارة. م. ف” تلميذة بالصف الخامس الابتدائي جثة هامدة إثر اختناقها بالغاز داخل حمام منزلهم.
وأفاد أحد أهالي القرية أن الطفلة المتوفية كانت حافظة للقرآن الكريم وتتمتع بحسن الأخلاق، وتسبب نبأ وفاتها فى إحداث حالة من الحزن بين أهالي قرية كوم الضبع.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
مصرع طفلة بعد سقوط جزء من سور المنزل عليها بالمنوفية
ولقيت طفلة من قرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية مصرعها إثر سقوط جزء من سور منزلها على الفور تم نقلها إلى المستشفى.
فيما أفاد مصدر أن طفلة تدعى ملك. خ. ع تبلغ ٩ أعوام، توفيت بعد سقوط جزء من سور منزلها عليها، حيث إن المنزل قديم البناء، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.
فيما سيطرت حالة من الحزن على جميع أهالي قرية فيشا الكبرى بعد وفاة الطفلة ملك، داعين الله عز وجل أن يرحمها ويتغمدها فسيح جناته.
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