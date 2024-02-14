الأربعاء 14 فبراير 2024
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خارج الحدود

الأكبر في العالم، بدء التصويت في انتخابات إندونيسيا‎

بدء التصويت في انتخابات
بدء التصويت في انتخابات إندونيسيا‎، فيتو

بدأ الناخبون في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، التي تعتبر من بين الأكبر في العالم.

وتوجه الناخبون للتصويت في نحو 800 ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها أمامهم في الساعة السابعة صباحًا (22:00 بتوقيت جرينتش).

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ودعي ما يقرب من 205 ملايين ناخب للتوجُّه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الجديد ونوابهم في البرلمان وممثِّليهم في مجلس المناطق والمجالس المحليّة.

ويُعتبر وزير الدفاع الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو المرشح الأوفر حظًّا لخلافة جوكو ويدودو على رأس ثالث أكبر ديمقراطية في العالم.

وفتحت أولى مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في بابوا، المقاطعة الواقعة في أقصى شرق الأرخبيل.

ويستمرّ التصويت 6 ساعات فقط إذ من المفترض أن ينتهي في الساعة 13:00 (06:00 بتوقيت جرينتش).

وبالإضافة إلى رئيسهم الجديد، ينتخب الإندونيسيون، الأربعاء، أعضاء البرلمان البالغ عددهم 580 نائبًا فضلًا عن 20 ألف عضو في المجالس التمثيلية المناطقية والمحلية.

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