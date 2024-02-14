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رياضة

أحمد عبد الحليم عن تواضع مستوى لاعبي الأهلي والزمالك 2005: دول قوام أساسي لمنتخب الشباب

أحمد عبد الحليم نجم
أحمد عبد الحليم نجم الزمالك الأسبق، فيتو

الزمالك، أكد أحمد عبد الحليم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلي والزمالك 2005 لم تكن جيدة بين الفريقين، وكان المستوى متواضعًا للاعبين الشباب، مشيرًا إلى أن العناصر الموجودة في الفريقين هم القوام الأساسي لمنتخب مصر للشباب مع وائل رياض.

 

قمة شباب الأهلي والزمالك

وقال عبد الحليم في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "مستوى لاعبي الأهلي والزمالك 2005 أفضل من ذلك بكثير، ولم يظهروا بمستواهم الحقيقي اليوم خصوصا الزمالك، ولكن الأهلي حقق المكسب خارج ملعبه وهو أمر إيجابي".

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وأضاف: "كان هناك بعض الغيابات في صفوف لاعبي فريق الزمالك 2005 خصوصًا في خط الدفاع، وأثروا بشكل واضح في أداء الفريق الأبيض".

 

11 صفقة زملكاوية

وأكمل: "الزمالك أبرم 11 صفقة مؤخرا وبعضهم من العناصر الشابة، وفريق 2005 يضم لاعبين مميزين وهم من أهم الفرق في القطاع، وكان لا بدَّ من مراعاة الحالة النفسية للاعبين لأنهم كانوا يتمنون التصعيد للفريق الأول، ولا بدَّ من المحافظة عليهم لأنهم من العناصر الواعدة".

وتابع: "عمار ياسر ومحمد السيد من فريق 2005 ظهروا مع الفريق الأول مؤخرًا، وهناك 4 لاعبين آخرين يستحقون التصعيد أيضًا".

وأكد: "مجلس إدارة الزمالك كان مطالب بضم صفقات جديدة في ظل الضغط الجماهيري، والفريق قام بضم لاعبين كثيرين في مركز الوسط، ومحمد شحاتة ومهاب ياسر والفلسطيني ياسر حمد من اللاعبين المميزين وأتمنى أن يستفيد النادي منهم".

موتيابا صفقة الزمالك الجديدة، فيتو

صفقة موتيابا

وزاد: "الأوغندي ترافيس موتيابا لعب أول مباراة مع الزمالك، والواضح أن لمساته جيدة في مركز الجناح الأيمن، ويحتاج للتطوير والانسجام".

وأتم: "المباراة قد تكون دون المستوى، لكنها (حالة ماتش) بينما مستوى اللاعبين أفضل من ذلك بكثير، وهناك أندية لديها عناصر واعدة مثل إنبي وزد وسيراميكا كليوباترا وغيرهم، وهذه المباراة ليست مقياس لإصدار أحكام، خصوصًا أن البعض لا يتابع نتائج أو مستويات القطاعات في مصر".

 

أهداف الأهلي في قمة الشباب

الأهلي والزمالك 2005، أحرز ثنائية الأهلي في شباك الزمالك كل من محمد أحمد شيبا في الدقيقة 27، ومحمد رأفت في الدقيقة 85.

سيطر الأهلي على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، وهدد مرمى الزمالك بفرصة خطيرة في الدقيقة 10 بعدما نجح أحمد جمال حارس مرمى الأبيض في التصدي لكرة خطيرة.

توقف اللعب في الدقيقة 26 بعد إصابة لاعب الزمالك محمد السيد وخرج لتلقي العلاج ليُستأنف اللقاء مرة أخرى.

وفي الدقيقة 27، استغل شيبا لاعب الأهلي كرة طولية ليسددها في الشباك.

وفي الدقيقة 30، مرر موتيابا لاعب الزمالك كرة إلى زميله عمار ياسر داخل منطقة الجزاء ليُسدد كرة تصدى لها حارس مرمى الأهلي حازم جمال.

وفي الدقيقة 85، سجل لاعب الأهلي محمد رأفت الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد تمريرة طولية إلى لاعب الأهلي الذي راوغ المدافع ليمررها إلى محمد رأفت أمام المرمى الخالي يودعها في الشباك، وينتهي اللقاء بفوز الأهلي على الزمالك 2 / 0.

 

حضور حسين لبيب وجوميز

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك حضور الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور مباراة الأهلي والزمالك 2005.

وفي نفس الوقت حضر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لملعب المباراة من أجل متابعة العناصر المميزة من فريق الشباب، كما تواجد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول وأحمد مجدي المدرب المساعد لمتابعة اللقاء.

وتواجد كل من، هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان وحسين السيد وهاني شكري ورامي نصوحي، أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة قمة الشباب.

 

وائل رياض يحضر قمة الشباب

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي أقيمت على ملعب نادي الزمالك بميت عقبة.

وتواجد في المباراة كل من وائل رياض، وعلاء عبده المدرب العام ورامي عادل مدرب المنتخب، وأيمن طاهر مدرب الحراس وقاسم قدري مخطط الأحمال وعادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب.

 

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