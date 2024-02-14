في الفلانتين، أجمل عبارات الحب على لسان العشاق بالأفلام السينمائية

يصادف اليوم ١٤ فبراير الاحتفال بعيد الحب، وهو عيد عالمي يحظى باهتمام المحبين حول العالم، ولطالما كان الحب والغرام أمرًا أساسيًا في معظم قصص الأفلام السينمائية التي قدمها الفنانين على الشاشات، وهناك عدة جمل وعبارات وكلمات حب شهيرة نستعرضها في أهم يوم للمحبين وهو يوم عيد الحب.

الأيدي الناعمة

في فيلم الأيدي الناعمة هناك جملة شهيرة تغنت بها صباح لتؤكد على حبها الذي تكنه لحبيبها أحمد مظهر في الفيلم، وهي جملة “بَ بحبك.. بِ بشدة.. رُ روحي جنبك”، وهي جزء من أغنية طويلة تحكي عن مشاعر الحب التي تجمع البطلين في الفيلم.

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معبودة الجماهير

"بحبك كلمة بقالى سنين عاوز أقولها لكن مكنش عندى الشجاعة أقولها.. كنت خايف لتصدينى وتحطمى حلمى الكبير.. بحبك وهعيش عمرى كله أحبك وأموت وأنا بحبك"، جملة شهيرة يقولها إبراهيم الذي جسد شخصيته الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في الفيلم وهو يمثل أمام معشوقته الفنانة الشهيرة سهير على المسرح، وكانت جملة أيقونية حيث كانت هي سببًا في اشتعال شرارة الحب وتقارب الثنائي وتصاعد الأحداث في الفيلم الذي لا يزال يحظى بحب الجمهور ويعتبرونه من أجمل الأفلام الرومانسية في السينما المصرية.

بين الأطلال

يعتبر فيلم الأطلال من أبرز الأفلام التي تضمنت قصة رومانسية جمعت بين محمود (عماد حمدي) ومحبوبته منى (فاتن حمامة) حيث كانت تجمعهما كلمات تعكس حجم العشق بينهما وهي “وأنت.. أنت يا توأم الروح.. يا منية النفس الدائمة الخالدة.. يا أنشودة القلب في كل زمان ومكان.. مهما هجرت.. ومهما نأيت.. عندما يوشك القرص الأحمر الدامي على الاختفاء ارقبيه جيدا.. فإذا ما رأيت مغيبه وراء الأفق.. فاذكريني.. اذكريني.”.

حبيبي دائمًا

جمعت قصة حب كبيرة بين إبراهيم (نور الشريف) وفريدة (بوسي) رغم الفروقات الاجتماعية بينهما وظلت هذه القصة حتى جمعهما القدر من جديد ولكن سرعان ما حرمهما من بعضهما البعض بعدما أصيبت البطلة بمرض قاتل، ولقد كانت هناك كلمات تجمع بينهما وهي شعار قصة حبهما بالرغم من أنها جزء من أغنية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ حيث كانا يرددان "الهوى هوايا أبنيلك قصر عالي وأخطف نجم الليالي وأشغلك عقد غالي يغوي أحلى الصبايا".

الباب المفتوح

فانطلقي يا حبيبتي، افتحى الباب عريضًا على مصراعيه، واتركيه مفتوحًا.. وفى الطريق المفتوح ستجدينني يا حبيبتي، في انتظارك"، كلمات حب وجهها حسين “صالح سليم” لمحبوبته ليلى “فاتن حمامة” في خطاب لها بينما كان هو خارج البلاد وذلك على هامش أحداث فيلم الباب المفتوح الذي شارك فيه نخبة من النجوم.