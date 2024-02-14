هل مباراة الأهلي والزمالك 2005 بداية النهاية للكرة في مصر، شبانة يرد على المحللين

الأهلي والزمالك 2005، أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه شاهد تعليقات العديد من الإعلاميين والمحللين بشأن عدم وجود مستقبل جيد للكرة المصرية عقب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مواليد 2005 في بطولة دوري الجمهورية، مشيرًا إلى أن حالة هجوم ظهرت بشكل قوي عقب تلك المباراة.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أصبحنا نتبع سياسة (التنظير) عبر السوشيال ميديا، هناك هجوم غريب جدًّا بعد مباراة الأهلي والزمالك 2005، والجميع أصبح يهاجم، ومن يريد الحكم على مباريات الناشئين عليه متابعة اللقاءات لمدة شهرين أو ثلاثة، فربما يكون الملعب كان سيئًا أو هناك عدم توفيق لبعض اللاعبين في المباراة".

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غياب المواهب

وأضاف: "البعض بدأ يلقي مصطلحات بأن المستقبل مظلم ولا يوجد مواهب في الكرة المصرية، والآن يتم مناقشة القضايا بسطحية كاملة".

وتابع: "علينا أن نناقش باتزان وبهدوء للوصول إلى حقائق ونتائج، لكن أصبح يتم مناقشة القضايا من المحللين بدون دراسة".

وأكمل: "الأهلي فاز على الزمالك بهدفين نظيفين في حضور حسين لبيب رئيس النادي الأبيض، وجوزيه جوميز المدير الفني للفريق".

أهداف الأهلي في قمة الشباب

الأهلي والزمالك 2005، أحرز ثنائية الأهلي في شباك الزمالك كل من محمد أحمد شيبا في الدقيقة 27، ومحمد رأفت في الدقيقة 85.

سيطر الأهلي على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، وهدد مرمى الزمالك بفرصة خطيرة في الدقيقة 10 بعدما نجح أحمد جمال حارس مرمى الأبيض في التصدي لكرة خطيرة.

توقف اللعب في الدقيقة 26 بعد إصابة لاعب الزمالك محمد السيد وخرج لتلقي العلاج ليُستأنف اللقاء مرة أخرى.

وفي الدقيقة 27، استغل شيبا لاعب الأهلي كرة طولية ليسددها في الشباك.

وفي الدقيقة 30، مرر موتيابا لاعب الزمالك كرة إلى زميله عمار ياسر داخل منطقة الجزاء ليُسدد كرة تصدى لها حارس مرمى الأهلي حازم جمال.

وفي الدقيقة 85، سجل لاعب الأهلي محمد رأفت الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد تمريرة طولية إلى لاعب الأهلي الذي راوغ المدافع ليمررها إلى محمد رأفت أمام المرمى الخالي يودعها في الشباك، وينتهي اللقاء بفوز الأهلي على الزمالك 2 / 0.

حضور حسين لبيب وجوميز

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك حضور الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور مباراة الأهلي والزمالك 2005.

وفي نفس الوقت حضر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لملعب المباراة من أجل متابعة العناصر المميزة من فريق الشباب، كما تواجد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول وأحمد مجدي المدرب المساعد لمتابعة اللقاء.

وتواجد كل من، هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان وحسين السيد وهاني شكري ورامي نصوحي، أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة قمة الشباب.

وائل رياض يحضر قمة الشباب

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي أقيمت على ملعب نادي الزمالك بميت عقبة.

وتواجد في المباراة كل من وائل رياض، وعلاء عبده المدرب العام ورامي عادل مدرب المنتخب، وأيمن طاهر مدرب الحراس وقاسم قدري مخطط الأحمال وعادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب.