توقيع ومناقشة رواية "الأستاذ بشير الكحلي" لمينا عادل الأحد المقبل

تنظم الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، حفل توقيع ومناقشة لرواية "الأستاذ بشير الكحلي" للكاتب مينا عادل جيد، وذلك في تمام السابعة من مساء يوم الأحد المقبل الموافق 18 فبراير الجاري، بمبنى قنصلية بوسط القاهرة.

رواية الأستاذ بشير الكحلي

وتدور أحداث الرواية حول رجل مريض بجنون العظمة، يُصدق كل ما يقرأ وقد عمل هذا الرجل مدرسًا للتربية الرياضية، وأدار عمله وحياته بصرامة وانضباط ليعوض نفسه عن ضياع أمله الكبير، يعيش في فقاعة وهمية؛ باعتباره مصلحًا اجتماعيًّا، وسياسيًّا بارعًا، وصاحب رسالة سامية؛ يصعب تنفيذُها على أرض الواقع، لكنها تكتسبُ أهميةً كبيرةً ومصداقيةً في ذهنه.

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مينا عادل جيد

يذكر أن مينا عادل جيد كاتب وروائي تخرج في كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة المنيا، حصل على دبلوم الدراسات العليا في التنمية الثقافية بجامعة القاهرة. كتب في عديد من الصحف والمجلات والمواقع المصرية، وعمل مقدمًا ومُعِدًّا لبرامج تلفزيونية، وكتب سيناريوهات لأفلام وثائقية وروائية قصيرة.

نال كتابُه «كنت طفلًا قبطيًّا في المنيا»، الصادر عام 2020، جائزة الكتاب الأول في العلوم الإنسانية في دورة 2021 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وصدرت له أعمال أدبية أخرى مثل «نواحي البطرخانة»، و«بيت المساكين» و«جزيرة إلخ إلخ».