حملة مكبرة لرفع إشغالات المحال والمقاهي والباعة الجائلين بشوارع الخارجة (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة وبالتعاون بين إدارة شرطة المرافق وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية، حملات مكبرة بمحيط سوق الشعلة وشارع النبوي المهندس وسوق البساتين بمدينة الخارجة، لرفع الإشغالات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين وبروز المحال، بإشراف المهندس أحمد عطية مدير الإدارة الهندسية وبالتعاون مع الرائد معتز فؤاد، قائد شرطة المرافق.

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وأسفرت الحملة عن رفع حالات إشغال متنوعة وتعديات للباعة الجائلين على حرم الطريق، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقال جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، إن هذه الجهود الجادة تعكس التزام السلطات المحلية بتحسين البيئة الحضرية وضمان أمان المواطنين، وتشير إلى التقدم الملموس في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في شوارع المدينة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطن.

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية شنت حملة إشغالات بمحيط سوق الشعلة وشارع النبوي المهندس وسوق البساتين بمدينة الخارجة، جري خلالها رفع الإشغالات التي تعوق المارة والتنبيه على أصحاب المحال بالالتزام وعدم التجاوز.

ومن جانبه كلف اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الوادي الجديد، على المرور الدوري على المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفوري حيال أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.