تدريبات بجامعة أسوان في قطاع الأسماك للاستفادة من الثروة السمكية وفتح أسواق جديدة (صور)

قال صلاح الدين الساعي، عميد كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان، إن بحيرة ناصر في أسوان أحد أكبر وأنقى البحيرات الصناعية في العالم وخزان مصر المائي وبها أفضل أصناف أسماك بلطي على مستوى العالم.

وأوضح أن قطاع الأسماك في أسوان تواجهه عدة تحديات من أبرزها تكلفة الأعلاف وعدم وجود استزراع سمكي بشكله الحالي.

وأضاف أن كلية المصايد والأسماك في أسوان واحدة من ٤ كليات للمصايد على مستوى الجمهورية في السويس وكفر الشيخ ولها أهمية كبرى لوجودها في محافظة تتمتع بمقومات مميزة في ذلك القطاع، مشيرًا إلى تنظيم أكثر من دورة تدريبية حول الاستزراع السمكي في أسوان ضمن مشروع مسار لمناقشة تلك التحديات وابتكار أساليب جديدة في ذلك المجال.



ومن جانبه أكد الدكتور هاني السلاموني الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التنمية أن يتم تنفيذ منهجية تطوير التكتلات الإنتاجية في قطاعات أسوان، وذلك من خلال ربط العاملين بالتكتلات الإنتاجية بالأسواق المحلية والدولية، وخاصة في قطاع الأسماك ببحيرة ناصر، مشيرًا إلى التشبيك مع الأسواق، خاصة للعاملين بقطاع الأسماك في أسوان وممثلي الأسواق الكبرى من القاهرة لفتح قنوات جديدة للتعاون وتبادل المعرفة كجزء من المشروع.

أضاف أن أهمية العمل في محافظة أسوان، وتحديدا بقطاع الأسماك، هو لخصوصية بحيرة ناصر، ولأنه واحد من قطاعات التنمية الاقتصادية الواعدة في مصر، وتتميز البحيرة بإنتاجها السمكي الذي يصل إلى 25 نوعًا من أنواع الأسماك، بإنتاج يصل إلى ٢٥ ألف طن من الأسماك سنويًّا، والتي من أهمها أسماك (البلطي – الراية – قشر البياض – كلب السمك).

أوضح أن الإستراتيجية حاليًّا، تسير في اتجاهين، نقل الإنتاج السمكي من بحيرة ناصر مباشرة إلى هايبرات التسويق الكبرى الـ 11 الشريكة معنا داخل مصر وخارجها، والاتجاه الثاني مشاركة منتجي الأسماك في أسوان وبحيرة ناصر في معارض التسويق الكبرى خارج مصر، من بينها معرض جالف فود "Gulf Food” والذي سيقام من ١٩ إلى ٢٣ فبراير، للتعرف على طرق العرض واكتساب خبرات التصدير، سواء للخليج أو الأسواق العربية.

يذكر أن جامعة أسوان شهدت فعالية تشبيك "بناء الروابط لتنمية قطاع الأسماك بأسوان" والتي نظمتها إنرووت للتنمية بالتعاون مع جامعة أسوان وتحت رعاية الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة ضمن أنشطة مشروع "مسار" مع تنظيم لقاءات تهدف إلي الربط بين العاملين بقطاع الأسماك بأسوان وممثلي السلاسل التجارية الغذائية الكبرى.

المشروع يهدف إلى تعزيز القطاع الاقتصادي بأسوان وخاصة في مجال الإنتاج السمكي وتقديم الدعم لعمليات الإنتاج والتسويق مما يمكن قطاع الأسماك في أسوان من المنافسة علي المستوي المحلي والعالمي مع التركيز علي عمليات التسويق والترويج بما يجعله قابلًا للمنافسة خاصة وأن جامعة أسوان تضم كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك وهي إحدى الكليات الحديثة التي جاءت كاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية في قطاع هام مثل قطاع الأسماك في أسوان.

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ويأتي اللقاء الذى عقد بجامعة أسوان ضمن برنامج الزيارة التي تم تنظيمها ضمن مشروع مسار لعدد من ممثلي السلاسل التجارية الغذائية الكبرى والتي تضمنت زيارة 5 مشروعات لإنتاج الأسماك بأسوان وميناء أسوان، للتعرف على طبيعة السوق السمكي بأسوان الأمر الذي عقبة عقد اللقاء التشبكي برعاية جامعة أسوان والذي أسفر عن نقاشات حول عقد شراكات بين الجهتين.