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رياضة

لغز اختفاء حازم إمام عن جلسة توقيع عقود حسام حسن وجهازه المعاون

حازم إمام عضو اتحاد
حازم إمام عضو اتحاد الكرة، فيتو

حسام حسن، شهد مقر اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء، جلسة توقيع العقود للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب والجهاز المعاون طارق سليمان المدرب العام ومحمد عبد الواحد المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى.

وقام جمال علام رئيس اتحاد الكرة بالتوقيع على العقود مع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني ممثلا عن اتحاد الكرة، في وجود عدد من أعضاء المجلس أبرزهم خالد الدرندلي واللواء حلمي مشهور وإيهاب الكومي ودينا الرفاعي.

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حسام وابراهيم حسن يوقعان عقود تدريب منتخب مصر، فيتو

غياب حازم إمام عن جلسة توقيع حسام حسن

وغاب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم تماما عن المشهد، ولم يظهر خلال جلسة توقيع العقود مع حسام حسن ومعاونيه، على الرغم من أنه يعد حتى الآن المشرف العام على المنتخب الأول، في ظل تأكيد أكثر من عضو من أعضاء المجلس في تصريحات إعلامية الايام الماضية، أن مجلس الجبلاية لم يتطرق مطلقا إلى إبعاد حازم إمام عن مهمة الإشراف على منتخب مصر بعد إخفاق الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

لغز إختفاء حازم إمام عن المشهد

ومنذ أن تم الإعلان عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، لم يظهر حسام حسن عن المشهد تماما، ولم يظهر في أي جلسة من جلسات مسئولي اتحاد الكرة مع المدير الفني للفراعنة أو الجلسات التي تمت مع مدير المنتخب الجديد إبراهيم حسن.

حازم إمام خارج المشهد، فيتو

حازم إمام رفض التعاقد مع مدرب مصري

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن حازم إمام، كان رافضا فكرة التعاقد مع مدرب وطني لقيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، لذلك تم التوافق في البداية بينه وبين المجلس على تعيين محمد يوسف مدربا عاما، وعندما تراجع المجلس عن قراره بتعيين مدير فني أجنبي وإعلان التعاقد مع حسام حسن، استشاط حازم إمام غضبا، ليس بسبب تعيين حسام حسن ولكن بسبب تراجع المجلس في قراره بعد 48 ساعة، وهو ما جعل المجلس يظهر في صورة سيئة جدا أمام رجل الشارع كونه لا يحافظ على اتفاقاته وهو ما سبب أيضا حرجا بالغا للمدرب محمد يوسف الذي اضطر للاعتذار عن الاستمرار لرفع الحرج عن مجلس جمال علام.

حازم يتخلى عن الإشراف على منتخب مصر

أضاف المصدر، عن حازم إمام أبلغ المجلس أنه لا يرغب في الإستمرار في مهمته كمشرف عام على منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، ولن يكون له أي دور في أي شيء يخص المنتخب الأول، حتى تنتهي فترة ولاية المجلس الحالي في نهاية شهر يوليو المقبل، خاصة بعد الهجوم الذي طاله بعد فشل الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا.

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