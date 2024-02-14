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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، موعد مغادرة بعثة الأهلى إلى الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد

بعثة الأهلى، فيتو
بعثة الأهلى، فيتو

دوري أبطال أفريقيا،تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجارحى عضو مجلس إدارة النادي إلى الجزائر عصر اليوم الأربعاء وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد بالجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر ىتكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها بعد غد  الجمعة المواغ 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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 وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

مشوار الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 5 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

 

مباريات الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلي 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغانى الجولة الأولى بدور المجموعات 

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات 

مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق شباب بلوزداد الجزائري خمس مباريات حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين   وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

مباريات شباب بلوزداد بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- شباب بلوزداد 3 -1 Bo Rangers F.C ذهاب دور ال 32

2- شباب بلوزداد 3-1 Bo Rangers F.C إياب دور ال 32

3- شباب بلوزداد 3-0 يانج افريكانز الجولة الأولى بدور المجموعات

4- شباب بلوزداد 1-2 ميدياما الغانى الجولة الثانية بدور المجموعات

5- شباب بلوزداد 0-0 الأهلى الجولة الثالثة بدور المجموعات

ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

- الأهلي: 5 نقاط من ثلاث مباريات 

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات 

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات 

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الجزائر

المواجهة الأولى كانت فى  دورى أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة. 

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلي ذهابا وخسر إيابا. 

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1988، التقى الأهلي مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

الأهلي مع وفاق سطيف في نصف نهائي أبطال أفريقيا 2022

وتقابل الأهلي مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022، حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

والتقى الأهلى أمام  أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي عام 2023، وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

وتعادل الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0-0 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2023-2024.

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