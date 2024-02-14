أبرز أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 25

مسلسل وبينا ميعاد 2، دارت أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 25 حول ذهاب حسن وزملاؤه إلى نادية من أجل الحصول على قطعة أرض في قلب القاهرة، ولكن نادية وضعت شروطها ولا يزال طاهر غاضب من أزمته مع هند بينما يحاول رمزي التقرب من ميدو.

وعلى جانب آخر تذهب نادية وشذى إلى فريدة ومعهما هبة، في الوقت الذي يتناول فيه حسن غداء عمل مع أمينة ورئيسهما، ويبدو أن علي على وشك العودة إلى العمل غير المشروع، بينما تواجه دينا يحيى بأنانيته، وتختتم الحلقة أحداثها بتحدث كريم مع عفاف في شيئ يتعلق بحسن ويبدو أنه على وشك بدء حرب ضده.

مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 24

شهدت مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 24 العديد من الأحداث غير المتوقعة حيث يتورط رمزي مع والد ميدو لدى الشرطة، فبينما يذهب رمزي إلى منزل والد ميدو لكي يأخذ الطفل تأتي الشرطة للقبض على الوالد ويقبض على رمزي معه، ويستعين الأخير بحسن ويحكي ميدو للضابط كل التفاصيل ويبريء رمزي.

بينما يكشف علي لنادية كل الحقائق الخاصة به وأنه لم يتعرف على أي فتاة بينما تأتي أروى إلى المنزل مع زميلها في العمل والذي كان علي يشعر بالغيرة تجاهه، ويتشاجر طاهر وهند بينما يتشاجر أيضًا طاهر مع علي وينقذ حسن الموقف بينما تدخل نادية في مشادة مع أروى وهند، وتعترف أروى بأنها تفتقد علي.

مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 23

دارت أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 23 حول رفض أمينة لاستمرار علاقتها مع كريم الذي يغضب من هذا الرفض، ويربط بين هذا الرفض وبين ظهور حسن في الشركة.

ويتم الكشف عن أن والد ميدو هو من أخذه من المدرسة عنوة، وعلى جانب آخر يرسل علي هدية “موبايل” لأروى لإحساسه بالذنب تجاهها عن ظهور يسرا في حياته، بينما ترفض نادية ذهاب هند إلى أحد المواعيد المسبقة لحضور حدث محدد وذلك اعتراضا على ملابسها وعلى موافقة طاهر على هذا الأمر، بينما تذهب نيللي إلى تمرين زومبا ويشاركها حسن ونادية الرقص.

ويتم الكشف عن أن مروة مدمنة مخدرات وأنها تتلاعب بمراد وزملاءه للحصول على المال من أجل المخدرات، وتختتم الحلقة أحداثها ببدء فريدة إجراءات الطلاق وطردها ليحيى من المنزل.

مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 22

وشهد مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 22، عددًا من الأحداث غير المتوقعة، حيث تذهب كل من نادية وفريدة لمواجهة دينا بخيانتها وإهانتها على فعلتها بصورة غير مباشرة، وبعد رحيلهما تخبر يحيى والذي يعود بدوره ليواجه فريدة ولكنها تعكس له مدى غضبها ولا تخبره عن مصير علاقتهما.

بينما يحاول حسن توجيه أمينة للطريق الصحيح الذي من المفترض أن تسلكه بدلًا من التسليم لعلاقتها بكريم، خاصة بعدما منحته نادية الثقة والأمان بعد ليلة قضاها الاثنين بمفردهما وتحدثا فيها بصراحة عن كل الأمور، وعلى جانب آخر يأتي طاهر بفتاة تمثل شخصية صديقة علي أمام أروى وتظهر علامات الحزن على الأخيرة، بينما يقدم طاهر مفاجأة ويغني أحدث أغنياته.

ويخرج طاهر مع جاره في مطعم والده ويتفاجأ بإحضار جاره فتاتين ويراهم والده وشذى ويشعران بالغضب تجاهه، بينما تختتم الحلقة أحداثها بضياع ميدو، حيث أنه اختفى بعدما أوصله رمزي إلى المدرسة.

أبرز قضايا مسلسل وبينا ميعاد 2

ويحظى الموسم الثاني من مسلسل وبينا ميعاد باهتمام قطاع كبير من الجمهور، ويعد المسلسل من أبرز المسلسلات التي تعرض حاليًا.

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد 2 عددًا من القضايا الهامة خاصة أنه مسلسل اجتماعي، وتعد قضايا الأسرة هي الأبرز على قائمة أولويات المسلسل، ومن أبرز هذه القضايا الأنانية في العلاقات الإنسانية وحب السيطرة وكيف أنها تهدم العلاقات.

كما يبرز المسلسل قيمة التفاهم والحوار بين أفراد الأسرة الواحدة، كما يستعرض المسلسل كذلك حياة “البلوجرز” والكسب السريع وكيف أن هذا الأمر يؤثر على أفكار أصحاب الأعمال على أرض الواقع وذلك من خلال أروى وشقيقتها هند التي أصبحت ممثلة شهيرة وبلوجر.

كما يستعرض المسلسل التأثير السلبي للإباحية على الأجيال الأصغر من خلال شخصية مصطفى الطفل الصغير الذي يشاهد هذه الأفلام وهو لم يتعد الـ ١٠ سنوات بعد، كما يقدم المسلسل نصائح للآباء عن ضرورة تثقيف الأطفال فيما يتعلق بالثقافة الجنسية لحمايتهم من الأضرار الخارجية.

5 أسباب لمتابعة “وبينا ميعاد 2”

يعتبر مسلسل وبينا ميعاد 2 من أبرز المسلسلات التي تعرض حاليًّا ويتابعها قطاع كبير من الجمهور، وهناك أسباب عدة لمتابعة الموسم الثاني من المسلسل، أبرزها:

يناقش المسلسل عدة قضايا مؤثرة أبرزها انتشار الإباحية بين صغار السن.

توجد كيمياء فنية واضحة بين الممثلين المشاركين في المسلسل.

يمنح المسلسل فرصا جيدة للممثلين الصاعدين ويمنحهم مساحة جيدة.

يستعرض المشكلات العائلية ويقدم حلول أحيانا لها.

تعددية الشخصيات وتنوعها يثري العمل الفني ويضيف إليه.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

وحددت القناة موعد عرض المسلسل من السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

المسلسل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، إيهاب فهمي، هيدي كرم، نور محمود، محمد مهران، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، أميرة أديب، آية سليم، تسنيم مطر.

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