الأربعاء 14 فبراير 2024
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حوادث

تجديد حبس صاحب شركة جمع 12 مليون جنيه حصيلة تهرب من مديونيات

تجديد حبس صاحب شركة،فيتو
تجديد حبس صاحب شركة،فيتو

جددت نيابة الأموال العامة، حبس صاحب شركة جمع  12 مليون جنيه حصيلة تهرب من المديونيات، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للمقاولات - مقيم بمحافظة البحيرة) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

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وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المتهم  بـ (12.3 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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