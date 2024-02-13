دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ريال مدريد ولايبزيج في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد الإسباني، ضد مضيفه لايبزيج الألماني، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب "ريد بول آرينا"، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بدأ الشوط الأول مثيرا بعدما نجح أصحاب الأرض لايبزيج الألماني في تسجيل هدف مبكر، في الدقيقة الثانية عن طريق بنيامين سيسكو إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد تأكيد من تقنية الفيديو.

بعدها ظهر الحذر على لاعبي ريال مدريد خوفا من تلقي هدف، وسط محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب.

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وفي الدقيقة التاسعة، أطلق بنيامين سيسكو لاعب لايبزج تسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أندري لونين حارس ريال مدريد.

استمرت أفضلية لاعبي لايبزيج الذين سيطروا على مجريات الأمور خاصة منطقة وسط الملعب.

وفي الدقيقة 19، أطلق توني كروس لاعب ريال مدريد تسديدة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بيتر جولاشي بثبات.

وفي الدقيقة 24، كاد لايبزيج يحرز هدفه الأول بعد تمريرة بينية داخل منطقة الريال إلا أن لاعب الفريق الألماني فشل ف بالسيطرة على الكرة لتصل إلى حارس ريال مدريد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل ريال مدريد أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ويلعب ريال مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، تشواميني، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، توني كروس، إدوارد كامافينجا.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

ويفتقد ريال مدريد خدمات النجم جود بيلينجهام بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة جيرونا، في الدوري الإسباني، يوم السبت الماضي والتي حسمها الريال لصالحه برباعية نظيفة.

تشكيل لايبزيج ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

فيما جاء تشكيل لايبزيج ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: بيتير جولاتشي

خط الدفاع: محمد سيماكان- لوكاس كلوستيرمان- ويلي أوربان- دافيد راوم

خط الوسط: بينجامين هينريكس- خافير ستشلاجير- داني أولمو- تشافي سيمونز

خط الهجوم: لويس أوبيندا- بينيامين سيسكو



وأقيمت قرعة دور الـ16، في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهات متوازنة لجميع الفرق، حيث يواجه برشلونة، حامل لقب الليجا نظيره نابولي بطل الكالتشيو، في مواجهة معقدة للفريق الكتالوني، الذي لا يقدم أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، وكذلك نابولي المترنح هذا الموسم، لكنها تبقى محفوفة بالمخاطر لرجال المدرب تشافي هيرنانديز.

وأسفرت القرعة هذه المرة عن مواجهة سهلة لفريق باريس سان جيرمان، عندما أوقعته ضد ريال سوسييداد، فيما اصطدم ريال مدريد، بفريق لايبزيج.

وكانت القرعة الأسهل لصالح مانشستر سيتي، حيث يواجه كوبنهاجن، كما يلعب بايرن ميونخ ضد لاتسيو الإيطالي.

وجاءت باقي المواجهات متوازنة إلى حد ما، حيث يلتقي إنتر ميلان "وصيف النسخة الماضية" مع أتلتيكو مدريد، فيما يواجه آرسنال وصيف البريميرليج نظيره بورتو، فيما يلعب آيندهوفن ضد بوروسيا دورتموند.

وتقام مرحلة الذهاب أيام 13 و14 و20 و21 فبراير 2024، فيما تقام مباريات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 مارس.

مواعيد مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا



وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 كالتالي:

نابولي ضد برشلونة (21 فبراير، 12 مارس)

لايبزيج ضد ريال مدريد (13 فبراير، 6 مارس)

كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي (13 فبراير، 6 مارس).

لاتسيو ضد بايرن ميونخ (14 فبراير، 5 مارس)

إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد (20 فبراير، 13 مارس)

باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد (14 فبراير، 5 مارس)

بورتو ضد آرسنال (21 فبراير، 12 مارس)

آيندهوفن ضد بوروسيا دورتموند (20 فبراير، 13 مارس)

وعلى صعيد آخر تعرضت الحافلة التي تقل بعثة فريق ريال مدريد لكرة القدم لحادث سير فور وصول البعثة إلى ألمانيا، استعدادا لمواجهة فريق لايبزيج، على ملعب ريد بول أرينا، ضمن مواجهات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية، أن حافلة فريق ريال مدريد قد تعرضت لحادث بسيط على الطريق السريع، ولكن جميع أعضاء البعثة بخير ولم يصب أحد منهم بسوء، ولا توجد أي إصابات خطيرة بين ركاب الحافلة.

قيمة تلفيات السيارة المصطدمة بحافلة ريال مدريد

وأوضحت الصحيفة أن إحدى السيارات اصطدمت بالحافلة، أثناء تغيير مسارها، وأدت لكسر المرآة الخارجية، وتعرضت السيارة لأضرار تبلغ قيمة إصلاحها حوالي 3000 يورو، ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي لحق بالحافلة.

وبعد توقف لفترة بسيطة، أكملت حافلة ريال مدريد طريقها، حتى وصلت لفندق الإقامة في وسط مدينة لايبزيج، كما ظهرت خدوش واضحة على جانب الحافلة.