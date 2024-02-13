بدءا من مواجهة الزمالك، الإسماعيلي يهدد بعدم إذاعة مبارياته في الدوري

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبوالحسن مخاطبة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدم بث مباريات الفريق المقبلة في الدوري المصري بدءا من مباراة الزمالك.

وأصدر النادي الإسماعيلي بيانا رسميا جاء كالتالي:

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي المقبلة

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري يوم الإثنين 19 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي



وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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وقدم فريق الإسماعيلي صفقاته الجديدة في الميركاتو الشتوي، خلال مؤتمر صحفي أقيم عصر الأحد الماضي، وشهد حضور علي أبوجريشة، رئيس قطاع الكرة، وكابتن عماد سليمان المشرف العام على الفريق الأول.

وتعاقد الإسماعيلي مع كل من: هشام محمد، وإريك تراوري، وأحمد الشيخ وعبدالكريم مصطفى، وحاتم سكر، وعلي الملواني، وعبدالرحمن الدح، والكونغولي موزيس.

وعادت اليوم عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخري، بعد فترة توقف دامت ما يقرب من شهر ونصف وتحديدا منذ مباراتي الإسماعيلي ضد المصري، والاتحاد السكندري ضد الداخلية يوم 1 يناير 2024.

وتوقفت بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي ودع الفراعنة منافساتها من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية.

وتشهد الجولة الـ12 التي إنطلقت اليوم ببطولة الدوري المصري تأجيل مواجهتي الأهلي ضد الداخلية والزمالك ضد فاركو، فيما تعد مباراة زد ضد بيراميدز هي الأقوى بالجولة.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري كالتالي..

مواعيد الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز

الجونة ضد المصري.. 4:00 عصرا يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الجيش ببرج العرب

سموحة ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الاسكندرية

الاتحاد ضد طلائع الجيش.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد الاسكندرية

المقاولون ضد إنبي.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد المقاولون

زد ضد بيراميدز.. 7:00 مساء يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد القاهرة

بلدية المحلة ضد فيوتشر.. 4:00 عصرا يوم الخميس 15 فبراير باستاد المحلة

الإسماعيلي ضد سيراميكا.. 7:00 مساء يوم الخميس 15 فبراير باستاد الاسماعيلية

الزمالك ضد فاركو مؤجلة

الأهلي ضد الداخلية مؤجلة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ12

1- زد اف سي 19 نقطة

2- إنبي 19 نقطة

3- الاتحاد السكندري 18 نقطة

4- بيراميدز 17 نقطة

5- طلائع الجيش 17 نقطة

6- سموحة 16 نقطة

7- المصري البورسعيدي 16 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 13 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- الزمالك 11 نقطة

13- بلدية المحلة 10 نقاط

14- البنك الأهلي 9 نقاط

15- الإسماعيلي 8 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط