الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بدءا من مواجهة الزمالك، الإسماعيلي يهدد بعدم إذاعة مبارياته في الدوري

الإسماعيلي والزمالك،
الإسماعيلي والزمالك، فيتو

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبوالحسن مخاطبة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدم بث مباريات الفريق المقبلة في الدوري المصري بدءا من مباراة الزمالك.

وأصدر النادي الإسماعيلي بيانا رسميا جاء كالتالي:

 

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي المقبلة

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري يوم الإثنين 19 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 


وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري. 

Advertisements

 

وقدم فريق الإسماعيلي صفقاته الجديدة في الميركاتو الشتوي، خلال مؤتمر صحفي أقيم عصر الأحد الماضي، وشهد حضور علي أبوجريشة، رئيس قطاع الكرة، وكابتن عماد سليمان المشرف العام على الفريق الأول.

 

وتعاقد الإسماعيلي مع كل من: هشام محمد، وإريك تراوري، وأحمد الشيخ وعبدالكريم مصطفى، وحاتم سكر، وعلي الملواني، وعبدالرحمن الدح، والكونغولي موزيس.

 

وعادت اليوم عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخري، بعد فترة توقف دامت ما يقرب من شهر ونصف وتحديدا منذ مباراتي الإسماعيلي ضد المصري، والاتحاد السكندري ضد الداخلية يوم 1 يناير 2024.

وتوقفت بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي ودع الفراعنة منافساتها من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية.

وتشهد الجولة الـ12 التي إنطلقت اليوم ببطولة الدوري المصري تأجيل مواجهتي الأهلي ضد الداخلية والزمالك ضد فاركو، فيما تعد مباراة زد ضد بيراميدز هي الأقوى بالجولة.

 

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري كالتالي..  

مواعيد الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز 

الجونة ضد المصري.. 4:00 عصرا يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الجيش ببرج العرب

سموحة ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الاسكندرية

الاتحاد ضد طلائع الجيش.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد الاسكندرية

المقاولون ضد إنبي.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد المقاولون

زد ضد بيراميدز.. 7:00  مساء يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد القاهرة

بلدية المحلة  ضد فيوتشر.. 4:00  عصرا يوم الخميس 15 فبراير باستاد المحلة

الإسماعيلي ضد سيراميكا.. 7:00 مساء يوم الخميس 15 فبراير باستاد الاسماعيلية

الزمالك ضد فاركو مؤجلة

الأهلي ضد الداخلية مؤجلة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ12

1- زد اف سي 19 نقطة
2- إنبي 19 نقطة
3- الاتحاد السكندري 18 نقطة  
4- بيراميدز 17 نقطة
5- طلائع الجيش 17 نقطة
6- سموحة 16 نقطة
7- المصري البورسعيدي 16 نقطة
8- الأهلي 14 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة
10- الجونة 13  نقطة
11- مودرن فيوتشر 13 نقطة
12- الزمالك 11 نقطة
13- بلدية المحلة 10 نقاط
14- البنك الأهلي 9 نقاط
15- الإسماعيلي 8 نقاط 
16- المقاولون العرب 7 نقاط
17- الداخلية 7 نقاط
18- فاركو 5 نقاط

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الاسماعيلي الزمالك النادى الإسماعيلى الدوري المصري موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي

مواد متعلقة

جوزيه جوميز يتابع مصابي الزمالك

رمضان صبحي على رأس أولويات الزمالك في الموسم الجديد

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي المقبلة

الإسماعيلي يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي (صور)

الأكثر قراءة

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

رئيس البرازيل يصل القاهرة للقاء السيسي

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

بمناسبة يومه العالمي.. أغرب هدايا عيد الحب 2024

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيد الحب، بالأحاديث 8 قصص تكشف محبة الجمادات للرسول الكريم

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية