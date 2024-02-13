الأربعاء 14 فبراير 2024
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محافظات

محافظ دمياط تزور مصابي غزة بالمستشفى التخصصي للاطمئنان على حالتهم الصحية

المحافظ تطمئن على
المحافظ تطمئن على الحالة الصحية للفلسطينيين

أجرت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم، زيارة إلى مستشفى دمياط التخصصي، للاطمئنان على الحالة الصحية للأشقاء الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء العدوان المتزايد على قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة..

حيث جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة والدكتور كمال سلامة مدير مستشفى دمياط التخصصي..

فيما وقد حرصت "المحافظ" على التواصل مع الطاقم الطبي الذى كان فى استقبال المصابين بالمستشفى للوقوف على الحالة الصحية لهم، ومتابعة الإجراءات الطبية والعمليات الجراحية التى سيتم إجراؤها للمصابين وذويهم، وتواصلت " الدكتورة منال عوض "أيضًا مع المصابين وذويهم حيث أعربت عن أصدق دعواتها بالشفاء العاجل لهم...

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وأكدت "محافظ دمياط " تقديم أفضل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، ومتابعتهم من خلال الكوادر الطبية بشكل مستمر لحين تماثلهم الشفاء، كما أكدت أنه تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين..

محافظ دمياط تزور مرضي ومصابي الفلسطينيين

المحافظ تؤكد " حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين "

 

وفى سياق متصل، أكدت "الدكتورة منال عوض" حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بجانبهم في تلك الظروف العصيبة التي يمر بها قطاع غزة في إطار التعاون  الوثيق والتضامن بين الشعبين المصري والفلسطيني.

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الإجراءات الطبية التضامن الاجتماعي الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة الدكتورة منال عوض الدكتور السيد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط العمليات الجراحية المستشفى التخصصي لدولة المصرية مديرية التضامن الاجتماعي

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