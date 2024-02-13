الأربعاء 14 فبراير 2024
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محافظات

"قادرون باختلاف" مهرجان رياضي للفتاة والمرأة في الوادي الجديد

مهرجان رياضي لذوي
مهرجان رياضي لذوي الهمم، ڤيتو

 نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، مهرجانا رياضيا للفتاة والمرأة بمركز الخارجة، خاصة لفئة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة. 

 قال بهاء الدين شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن المديرية نفذت مهرجانا رياضيا للفتاة والمرأة مع شريحة ذوي الهمم بالتعاون مع مركز شباب الخارجة بمشاركة 100 سيدة وفتاة. 

 وأكد بهاء، أن المهرجان يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية ونشر الثقافة الرياضية عند السيدات والفتيات والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة للفتاة والمرأة وجرى تنفيذ مجموعة من التمرينات والعديد من المسابقات الرياضية والألعاب الترويحية وفي نهاية المهرجان تم توزيع جوائز عينية على المشاركات مقدمة من مديرية الشباب والرياضة. 

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 ومن هذا المنطلق تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى تنمية مواهب وقدرات ذوي الهمم وتوفير الرعاية الخاصة لهم من خلال مراكز الإبداع والفنون المنتشرة في كافة المحافظات، كما تهتم بتنظيم العديد من المسابقات والمهرجانات لذوي الهمم في محاولة لدمج هذه الفئة داخل المجتمع.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في وقت سابق، جميع الجهات المعنية بالدولة، للعمل على استكمال ما تم اتخاذه من إجراءات من خلال تعزيز البرامج والخطط، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوى الهمم، ودمجهم فى جميع المشروعات والمبادرات القومية التى تقوم الدولة بتنفيذها ولتصبح جهود تمكين ذوى الهمم جزءا أساسيا لا يتجزأ، من الأولويات التى تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.

 وفى هذا الإطار، أعلن الرئيس السيسى عن عدد من الإجراءات التنفيذية، ووجه مختلف مؤسسات الدولة بها، لتنفيذها خلال الفترة المقبلة حيث كلف وزارة التضامن الاجتماعى، لتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم ضمانًا لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات ودراسة صرف معاش الوالد، للمرأة من ذوات الهمم المتزوجات، أسوة بباقى الأشخاص ذوى الهمم. كما كلف الرئيس السيسى وزارة الشباب والرياضة، بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام، لذوى الهمم، لكافة مراكز الشباب، ومراكز الابتكار الشبابى والتعلم، والمدن الشبابية، والتنسيق مع الأندية الرياضية، من أجل ضمان إتاحة الممارسة الرياضية لهم وفقًا لأفضل الأطر. 

وكلف الرئيس أيضًا، بتكثيف الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكثيف الأنشطة والمشروعات المعنية، باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوى الهمم فى مختلف المجالات وتوفير برامج وأنشطة مخصصة لهم، تستهدف رفع لياقتهم البدنية، وصقل مهاراتهم الرياضية، وتشكيل الفرق الرياضية منهم.

 

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