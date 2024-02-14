إجراءات شحن جثمان مصري متوفى بالخارج على متن الطائرة

يستقبل مطار القاهرة الدولي بين الحين والآخر جثامين لمصريين توفوا بالخارج في حوادث مختلف سواء حادث سير أو العمل أو لأسباب أخرى بشكل دوري، وهناك العديد من الإجراءات التي يجب إتباعها لشحن الجثامين إلى أرض الوطن.

إجراءات شحن الجثامين على الطائرة

وفي ضوء التقرير التالي نوضح إجراءات نقل الموتى بالطائرات والوثائق المطلوبة:

في البداية، يقوم ممثل من السفارة بالإشراف على مراسم الغسل والتكفين وتحنيط الجثمان، ووضعه داخل التابوت وفقا لشريعة وديانة المتوفى، وتجرى تلك الإجراءات في حضور ممثل السفارة أو القنصلية ومندوب الحجر الصحي للدولة التي تم فيها الوفاة.

Advertisements

حيث يتم إغلاق التابوت، ووضع خاتم القنصلية عليه، وتسليم كل المستندات لمندوب الشركة الشاحنة الذي يقوم بدوره بشحن الجثمان، وتسليم بوليصة الشحن لممثل السفارة أو القنصلية، حيث يتم إخطار وزارة الخارجية التي تقوم بدورها بإبلاغ أسرة المتوفى بميعاد وصول الجثمان.

مكان وضع الجثامين على الطائرة

ولا بدَّ أن تكون الجثة معبأة في تابوت مبطن بالرصاص أو الزنك ومحكم الإغلاق، "بحيث يمنع دخول أو خروج الهواء"، ويتم وضعه في صندوق خشبي خارجي أو صندوق مغطى بالقماش أو المشمع، بحيث يحجب أو يُخفي شكل محتوى الصندوق.

أن تكون الجثة مصحوبة بشهادة وفاة صادرة من السُّلُطات المختصة، ومن الممكن الاحتفاظ بشهادة الوفاة من قِبل أحد أفراد عائلة المتوفى، إن كان مرافقًا له.

استخراج شهادة"NOC"، والتي تُعرف ب( شهادة عدم رفض) من السفارة في بلد الوصول.

شهادة تعبئة التابوت "من المستشفى" يجب لَف الجسم في كيسين من البوليثين السميك والشفاف، الأول من بداية الرأس والآخر من جانب القدم".

تسجيل وتأكيد جميع المطارات التي ستمر عليها الجثة (الترانزيت) وشركات الطيران الناقلة للجثة، في حال تم تغيير شركة الطيران، ويتم وضع الجثمان مع الحقائب ببطن الطائرة.