الأربعاء 14 فبراير 2024
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محافظات

مياه الفيوم تنظم ندوة للتوعية بترشيد الاستخدام والتدريب على أعمال الشبكة البسيطة

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

نظمت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى،  ندوة توعية وورشة لتعليم مبادئ اعمال السباكة الخفيفة للسيدات المترددات على القافلة الطبية بقرية أبو شنب بمركز أبشواى، اليوم الثلاثاء، ضمن خطة العمل مع مديرية الصحة بالفيوم ومسئولى القوافل الطبية.

وهناك تعاون مثمر وبناء بين مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، 'إدارة  القوافل الطبية"، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إذ تنظم الشركة ندوات توعية بترشيد استخدام المياه،  ضمن أنشطة القوافل الشاملة التي يتم تنفيذها أسبوعيا لخدمة المواطنين في قرى محافظة الفيوم، كما تشمل الندوات تدريب السيدات علي أعمال السباكة المنزلية، وتوعيتهن بأهمية مياه الشرب وطرق الحفاظ عليها من الإهدار، وحماية مصادر المياه من التلوث، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والحفاظ على مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة، وإصلاح الأعطال البسيطة في السباكة المنزلية، حفاظا على كل نقطة مياه من الإهدار، والاستغناء عن السباك والاستعانة به فقط فى الأعمال التى تحتاج إلى تدخله.

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سلامة ومأمونية مياه الشرب

يذكر ان قطاع المعامل بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، سحب 34596 عينة مياه وصرف صحي وصرف  صناعي لتحليلها لمعامل الشركة، لمتابعة جودة المنتج، والتأكد من الحفاظ على البيئة بضمان سلامة مخرجات الصرف الصحي والصرف الصناعي.

خريطة العينات

وكان قطاع المعامل بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، سحب  33987 عينة من مياه المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمعمل المركزية لمياه الشرب والصرف الصحي والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، كما تم سحب 555 عينة صرف صحي من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي،  عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي، وتم سحب 54 عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي، وتم تحليل كل العينات، وأثبتت سلامة ومأمونية المخرجات.

 

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