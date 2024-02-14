اليوم، قطع المياه عن منطقة شعبية بالقاهرة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن منطقة عين شمس الغربية بالكامل، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء الموافق 14/ 2/ 2024 حتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعة.



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع أنه نظرًا إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بشارع الترعة التوفيقية.



وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

كما أعلن المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" عن الانتهاء من تطوير أحد الميادين بمركز الخدمات الرئيسي رقم (2) والواقع بقطاع شرق المدينة.



وأضاف "رئيس الجهاز" أن الميدان يوزع الحركة بين مناطق العمارات والفيلات وذلك بالطريق الفاصل بين كمباوند "دار مصر، وجنة"، موضحًا أن الأعمال شملت على تنفيذ مشايات وزراعة الأحواض بشتلات الزهور والنخل السيكاس مع تدعيم الميدان بالنجيل الصناعي لترشيد استهلاك مياه الري وكذا الزلط الديكورى والإنارة لتتواكب مع الأعمال المنفذة وتضيف اللمسة الجمالية للميدان.



كما أضاف المهندس "على سعد" بأن تلك الأعمال تأتى في إطار خطة الجهاز لتطوير وتجميل الميادين بهدف ظهور المدينة في أبهى الصور الحضارية.

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، بالتجول بالمنطقة الشاطئية بالمدينة، للوقوف على معدلات الإنجاز، حيث تضم المنطقة 15 برجًا يجرى الانتهاء من تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات بها، وتنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، بجانب تنفيذ 8 أبراج أخرى، بدأ العمل فى التشطيبات الداخلية والخارجية لبعض منها، كما تضم المنطقة الشاطئية الممشى المطل على البحيرة الواقعة أمام الأبراج، إضافة إلى المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وتم تشغيلها من العام الماضي.

وتفقد وزير الإسكان، يرافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية بأبراج المنطقة الشاطئية، موجهًا بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التشطيبات، وكذا الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات المحيطة بأبراج المنطقة الشاطئية.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، موقف تنفيذ الأعمال بالكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، بمدينة العلمين الجديدة، الذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، مشددًا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة، والالتزام بأعلى جودة في تنفيذ مختلف مكونات المشروع.

عقد الدكتور عاصم الجزار، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب وائل شعبان، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدي نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية.

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واستعرض الجزار، موقف دراسة العروض المقدمة لإدارة وتشغيل وصيانة أبراج المنطقة الشاطئية، والجداول الزمنية للانتهاء من الوحدات السكنية بعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة لتسليمها لحاجزيها، حيث سيبدأ تسليم الفيلات بمشروع الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين" لحاجزيها من شهر أبريل المقبل.

كما استمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى الخاص بكل مشروع، وأعداد العمالة والمعدات بالمواقع، مشددا على مواصلة الجهود المبذولة لضغط المعدلات الزمنية لتنفيذ المشروعات، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمختلف المواقع، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية الحثيثة لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومى.

وأكد الوزير أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة "إحدى مدن الجيل الرابع"، من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، نظرًا للموقع المتميز للمدينة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتينى، ومشروع "سكن مصر" والمدينة التراثية، وغيرها.

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