مصرع شخص في انقلاب دراجة نارية بواحة الفرافرة في الوادي الجديد

لقى شخص مصرعه، في حادث مروري، اليوم الثلاثاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص توفي في حادث مروري لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.



وتبين وفاة ابراهيم الشربيني أحمد المرسي، إثر إصابته بكسر في قاع الجمجمة ونزيف من الأنف والأذن بسبب انقلاب دراجته النارية بقرية " 17 " التابعة لمركز الفرافرة.



جرى نقل المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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