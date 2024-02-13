خريطة سقوط الأمطار الرعدية في المحافظات غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار رعدية متوسطة الشدة على محافظات مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، البحيرة، والصحراء الغربية.



وسقوط أمطار خفيفة على متوسطة على "دمياط، بورسعيد" تمتد إلى مناطق من "الصعيد، جنوب الوجه البحري، مدن القناة، سيناء، القاهرة الكبرى".



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

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حالة الطقس غدا



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، عودة الأجواء الشتوية بقوة اعتبارا من غدا الأربعاء حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد



ويرجع ذلك الى تمركز منخفض جوى على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد متعمق فى طبقات الجو العليا



وتكون أهم العوامل المصاحبة لهذه الحالة سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق وانخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:11