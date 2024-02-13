خبير اقتصادي: طفرة في التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال الفترة المقبلة

شهدت العلاقات المصرية التركية تقاربا في الفترة الأخيرة خاصة على المستوى الدبلوماسي، وهو ما تكلل بزيارة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لمصر غدا الأربعاء للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لما أعلنته الرئاسة التركية.

تحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي

ويسعى أردوغان خلال زيارته للقاهرة لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية الراهنة خاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

العلاقات التجارية بين مصر وتركيا لم تتأثر

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن العلاقات التجارية بين مصر وتركيا لم تتأثر كثيرا على الرغم مما حدث من اضطرابات على مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الإخوان.

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وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ فيتو إن ما حدث من تطور وتحسن في العلاقات الدبلوماسية في الفترة الأخيرة بين البلدين سيعود بالتأكيد بتأثير إيجابي على مستوى التبادل التجاري، والذي من المتوقع أن يشهد طفرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن البلدين يشهدان أزمة اقتصادية خلال الفترة الراهنة، نتيجة لما تشهده المنطقة من اضطرابات جيوسياسية وهو تسعى البلدين لتفاديه.

وألمح إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يصب في صالح تركيا، وهو ما يسعى أردوغان لزيادته خلال زيارته غدا للقاهرة.

ومن جانبه نوه الصحفي التركي جلال دمير، بأن الملف الاقتصادي، والتعاون التجاري بين البلدين، من أهم عناوين هذه الزيارة.

وأكد أن المناقشات ستتطرق إلى سبل زيادة التعاون التجاري، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية فيما يتعلق بخطوط الطاقة في شرق المتوسط.

وأشار إلى أن مصر وتركيا حرصتا على بقاء العلاقات الاقتصادية قائمة رغم المشاكل السابقة، معتبرًا أن حجم التبادل التجاري "لا بأس به"، قائلًا إن "هناك طموح مشترك بوصوله إلى 20 مليار دولار".

التبادل التجاري بين مصر وتركيا

وارتفع التبادل التجاري بين مصر وتركيا ليصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وألمح: "هناك مساعي لتنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخصوصًا في مجال أمن الطاقة، حيث أن تركيا من أكبر المستوردين للغاز المسال المصري".

بدوره، توقع رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري التركي عادل اللمعي أن تعطي الزيارة المرتقبة "دفعة كبيرة" للاقتصادين المصري والتركي.

ونبه إلى "وجود مزايا واتفاقيات هامة فتحت الباب أمام رجال الأعمال الأتراك بعد اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين سنة 2007".

وقال اللمعي: "مصر بها أكثر من 200 شركة ومصنع تركي، وشركات مصرية مساهمة باستثمارات تركية تتعدى 2.5 مليار دولار، وفق آخر إحصاء

وتستعرض فيتو أهم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا

1- رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%

2- بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.

3- ارتفع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

4- أهم 10 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا عام 2022

وحول أهم 10 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا عام 2022، أوضح جهاز الإحصاء، أن الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 390.5 مليون دولار، ثم منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار، ثم شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 194.4 مليون دولار، ثم أسمدة بقيمة 194.4 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 169.9 مليون دولار، ثم ملابس بقيمة 121.5 مليون دولار، ثم ألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 96.4 مليون دولار ثم قطن بقيمة 91.5 مليون دولار، ثم زجاج ومصنوعاته بقيمة 90.2 مليون دولار.

5- أهم 10 مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا عام 2022

أما أهم 10 مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا عام 2022، فهي: حديد وصلب بقيمة 535.5 مليون دولار، قم مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 400.1 مليون دولار، ثم وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 312.7 مليون دولار، ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 256.9 مليون دولار، ثم منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 219.6 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 184.7 مليون دولار، ثم سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 177.8 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 129.2 مليون دولار، ثم ورق بقيمة 110.4 مليون دولار، ثم ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 95.4 مليون دولار.

6- قيمة الاستثمارات التركية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.

7- قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3 %.

8- قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر

بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 31.1%.

وزير الصناعة: استهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة

بدأ المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري زيارة إلى دولة تركيا خلال الفترة 1-3 أغسطس الجاري بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث تعتبر هذه الزيارة أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.

وخلال الزيارة اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.

واتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.

وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.

وفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.

جديرٌ بالذكر أن حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حاليا تبلغ 2 مليار دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.