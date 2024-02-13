4 وفيات مجهولين في حادث تصادم الإسكندرية

استقبل مستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية ٨ مصابين و3 وفيات من ضحايا حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة مع 4 ميكروباصات كوبري الثروة السمكية بنطاق حي العامرية أول في اتجاه القادم من الطريق الصحراوي إلى الكيلو 21 العجمي.

كما استقبل مستشفى العجمي النموذجي عددا آخر من المصابين والوفيات.

وحصلت فيتو على أسماء عدد من الوفيات ومصابي الحادث وهم:

وهم قباري محمود متوفي، وجثتين لرجل وسيدة مجهولي الهوية في مستشفى العجمي النموذجي.

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وفي مستشفى العامرية أول رضوي سامي جمال ٢٠ عاما، الدخيلة، نزيف بالمخ وتوفيت منذ قليل بالإضافة لجثتين مجهولين.

فيما جاء المصابين كالتالي:

آية مصطفى أحمد ٢٥ عاما الدخيلة اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه في نزيف بالمخ وكسر بالساق اليمني، محمود حلمي كامل ٣٧ عاما مينا البصل اشتباه كسر وخلع بالكاحل الأيسر واشتباه نزيف بالبطن والصدر.



ومحمد عبد الحميد كامل ٤٣ عاما العامرية اشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالصدر، محمود محمد فتحي ٢٨ عاما الدخيلة اشتباه ما بعد الارتجاج وارتشاح رئوي وكسر بالساق، منى رضوان كامل ٣٦ عاما برج العرب كدمات متعددة بالجسد.

رقية عبد الله أحمد ١٦ عاما برج العرب القديمة اشتباه كسر بالكوع الأيمن، علي محمود عبد الرحيم ٦٤ عاما الدخيلة اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متعددة.

فيما قام حي العامرية أول برئاسة السيد موسي، برفع آثار الحادث بمعدات الحي، وتقوم الأجهزة الأمنية والمرور بتسيير الحركة المرورية، وذلك بعد معاينة مكان الحادث من قبل الأدلة الجنائية والنيابة وتحرير محضر بالواقعة.

وكان 14 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة مع 4 سيارات ميكروباص بكوبري الثروة السمكية بنطاق حي العامرية أول غرب الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات حي العامرية أول برئاسة السيد موسي رئيس الحي، بلاغا يفيد بحادث تصادم مروع بين سيارة نقل بمقطورة وسيارات ميكروباص، علي الفور توجه رئيس الحي برفقة سيارات الإسعاف والقيادات الأمنية وعلي رأسها مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروى لمكان الحادث.

وتبين حدوث تصادم بين سيارة نقل مقطورة تحمل زلط سن و4 سيارات ميكروباص أدت لانقلاب أحدهم واحتراق الأخرى بالإضافة إلي وجود سيارة اخري أسفل السيارة النقل، جرى إطفاء السيارة ومحاولات لإنقاذ ركاب السيارات الأخرى.

وأسفر الحادث عن مصرع 14 وإصابة 8 من ركاب السيارات الميكروباص جري نقلهم لمستشفى العامرية ومصابين جري نقلهم إلى مستشفى العجمي النموذجي ومستشفيات أخرى، ويجري العمل علي تسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث بواسطة معدات حي العامرية أول.