إصابة شخصين في انهيار عقار بالمنصورة وقرارات فورية من محافظ الدقهلية

أصيب شخصان في انهيار سقف أحد المنازل بمدينة المنصورة يتكون من دور أرضي ودورين علويين.

ومن جانبه كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية الإسعاف والحماية المدنية والصحة والتعامل الفوري مع تداعيات انهيار سقف أحد المنازل بمدينة المنصورة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حرصا على أرواح المواطنين، حيث يتكون المنزل من دور أرضي وعدد 2 دور علوي سقط سقف الدور الثاني العلوي.

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وأوضح " مختار " بأن الحادث أسفر عن إصابة اثنين من المواطنين بكدمات وسحجات وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أنه لم يقع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأمر " المحافظ " على الفور بإخلاء المنزل من جميع السكان وفرض كردون أمني حول المنزل وفصل جميع المرافق عنه لحين العرض غدا على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارها بالإزالة أو الترميم مع منع أي شخص من الاقتراب من المنزل أو الدخول إليه.

ووجه " مختار " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة كافة العقارات الآيلة للسقوط من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإصدار قرارات إزالة فورية لها وإخلائها من المواطنين.