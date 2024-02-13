حطم الصحون وهرب الجميع، كواليس ثورة رئيس برشلونة بعد التعادل مع غرناطة

كشفت تقارير صحفية، كواليس ثورة خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني، بعد التعادل مع غرناطة أول أمس الأحد، في الدوري الإسباني، لتتقلص آمال الفريق في المنافسة على الليجا بعد اتساع الفارق مع المتصدر ريال مدريد إلى 10 نقاط.

وأكدت قناة "تي في 3" الكاتالونية تفاصيل ثورة خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني إثر التعادل مع غرناطة 3-3 يوم الأحد، إذ قام بتحطيم جميع الأطباق الموجودة في المقصورة الرئاسية ما جعل حتى المقربين منه يهربون من أمامه.

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وقالت القناة الكاتالونية القريبة من نادي برشلونة: "تجمع عدد من المشجعين الغاضبين للهتاف ضد لابورتا مستخدمين عباراته التي أطلقها في حملته الانتخابية مثل "الخسارة سيكون لها عواقب" و"سنعيد الفرحة" وحملوه وحده سبب التعثر الذي يعيشه برشلونة ويحذرونه من أن المستقبل سيكون أسوأ، لكن الرجل البالغ من العمر 61 عامًا لم يحتمل ذلك وتوجه إلى داخل المقصورة"..

وواصلت: “ألقى جوان الصحون واحدًا تلو الآخر وهو يصرخ بصوت عالِ، إذ رأى شاهد عيان أن جميع الصحون الموجودة في المقصورة كانت مهشمة على الأرض”.

وتابعت القناة الكاتالونية: “لم يفلح المقربون من لابورتا بإزالة توتره، إذ إنهم عندما شاهدوه في حالة الهيجان تلك، تركوه وشأنه لأنهم يعرفون بأن تدخلهم لإيقافه لن يجدي نفعًا”.

مطالب عاجلة بإقالة تشافي من تدريب برشلونة

من ناحية أخرى، طلب عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة بإقالة فورية للمدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني، وذلك عقب تعادل برشلونة مع غرناطة بنتيجة 3-3، أمس الأحد، في الجولة الـ24 من الليجا.

ووفقا لـ"راديو ماركا" الإسباني، فقد عقد خوان لابورتا رئيس برشلونة اجتماعا عاجلا مع أعضاء مجلس الإدارة عقب مباراة برشلونة وغرناطة.

وأشارت إلى أن مصير تشافي كان القضية الرئيسية في الاجتماع، حيث إن قرار إقالته بات وشيكا.

وأوضحت أن الاجتماع شهد الكثير من التوتر، وطلب العديد من الأشخاص بمجلس الإدارة من لابورتا أن يصدر قرار الإقالة على الفور.

وذكرت أن تشافي انضم بعد ذلك إلى الاجتماع، وتحدث بشكل مباشر مع لابورتا.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، حتى الآن سيستمر تشافي حتى مباراة سيلتا فيجو في الليجا، السبت المقبل، ولا يمكن ضمان بقائه عقب ذلك.

وكان تشافي هيرنانديز أعلن رحيله بشكل رسمي عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي.

تعادل برشلونة مع غرناطة

حسم التعادل الإيجابي 3-3 لقاء برشلونة أمام نظيره غرناطة، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإسباني.

تقدم الشاب لامين يامال أولًا في الدقيقة 14، وقبل نهاية الشوط الأول تعادل ريكارد سانشيز لأصحاب الأرض في الدقيقة 43.

وسجل الهدف الثاني لغرناطة فاكوندو بيليستري في الدقيقة 60، لكن روبرت ليفاندوفسكي أدرك التعادل سريعًا في الدقيقة 63.

وأحرز الهدف الثالث لغرناطة إجناسي ميكويل في الدقيقة 67، بينما استطاع برشلونة إدراك التعادل عن طريق لامين يامال في الدقيقة 81.

ورفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة في المركز قبل الأخير، بينما رفع برشلونة رصيده عند 51 نقطة في المركز الثالث.