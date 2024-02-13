جوزيه جوميز يتابع مصابي الزمالك

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على متابعة موقف اللاعبين المصابين في الفريق على رأسهم أحمد حمدي.

وتحدث جوزيه جوميز مع الجهاز الطبي للفريق لمعرفة آخر تطورات تأهيل الثلاثي المصاب أحمد حمدي وزياد كمال وأحمد فتوح ومعرفة موعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري يوم الإثنين 19 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري.

وأعلن نادي الزمالك، إذاعة مباراة قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي في الجولة الأولي من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2005.

وكتبت الصفحة الرسمية لقناة الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

حصريًا على قناة الزمالك، ديربي شباب القطبين، قمة الكرة المصرية لـ مواليد 2005، الزمالك يواجه الأهلي في الجولة الأولي من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

وأضافت:" شباب المستقبل بنادي الزمالك تحت قيادة محمد عبد الله في مواجهة الأهلي، اليوم الثلاثاء في الثانية والنصف عصرًا على ملعب حلمي زامورا.. انتظرونا.

ومن ناحية أخرى فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الفيوم بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب نادي البنك الأهلي عصر أمس.

مباراة الزمالك والفيوم

سجل أهداف الزمالك كل من: أحمد مصطفى "زيزو" 3 أهداف "هاتريك" ويوسف إبراهيم "أوباما" هدف.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي ومحمد عبد الشافي وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" وعبدالله السعيد ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد مصطفى "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما".

وفي في الدقيقة 41 أحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك لوجود لمسة يد من مدافع الفيوم لرأسية يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء.

وتولى أحمد مصطفى "زيزو" تسديد ركلة جزاء الجزاء، وسجل الهدف الأول للأبيض على يسار حارس الفيوم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بأحمد عبد الرحيم "إيشو" بدلًا من محمد عبد الشافي، ونجح أحمد مصطفى "زيزو" في تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ٥١ بعد مراوغة دفاع الفيوم وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن المرمى.

وفي الدقيقة 60 تمكن "زيزو" من تسجيل الهدف الثالث للأبيض وله بعدما توغل من الجبهة اليسرى وسدد كرة قوية سكنت الشباك، وشارك محمد شحاتة بدلًا من "شيكابالا" في الدقيقة 61، ثم دفع الجهاز الفني للزمالك بمعاذ علاء بدلًا من محمد صبحي في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 78 سجل يوسف أوباما الهدف الرابع للزمالك، بعدما تلقى تمريرة متقنة من عبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الأبيض برباعية دون رد.

الزمالك أمام ليفلز

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

تشكيل الزمالك أمام ليفلز

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود علاء ومصطفى الزناري وإبراهيما نداي ومحمد أشرف "روقا" وناصر ماهر ومهاب ياسر وسيف جعفر وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.



وسيطر الزمالك على مجريات الأمور في الشوط الأول ونجح ناصر ماهر في تسجيل الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 29 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



وتوالت محاولات الزمالك الهجومية لتعزيز التقدم في الوقت المتبقي لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من، ياسر حمد ومحمد عاطف وزياد كمال

بدلًا من مصطفى الزناري ومهاب ياسر وسيف جعفر.



وواصل الزمالك سيطرته على مجريات الأمور لتعزيز التقدم، ودفع الجهاز الفني بعبد الرحمن نفاد بدلًا من محمد عواد، وفي الدقيقة 83 سجل التونسي سيف الجزيري الهدف الثاني للأبيض من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين دون رد.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات تأهيلية لفتوح وحمدي

وأدى أحمد فتوح وأحمد حمدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، على هامش ودية ليفلز على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويعاني أحمد فتوح من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، في حين يعاني أحمد حمدي من إصابة بشد في العضلة الضامة، تعرض لها خلال ودية الأبيض أمام فريق الشباب بالنادي.

أزمة في الزمالك بمركز الظهير الأيسر

ومن ناحية أخرى يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أزمة، في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة خاصة مع مشاركة الفريق في عدد كبير من البطولات.

ويواجه الزمالك أزمة في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة أحمد فتوح ورحيل حاتم سكر عن الفريق في الميركاتو الشتوي ليتبقى أمام جوزيه جوميز محمد عبد الشافي فقط في هذا المركز.

ومع تقدم محمد عبد الشافي في العمر (38 عاما) لن يستطيع المشاركة في كافة مباريات الزمالك.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك أن جوزيه جوميز يدرك جيدا أن الفريق يعاني من أزمة في مركز الظهير الأيسر ولذلك بدأ في التفكير في وجود بدائل حال إصابة محمد عبد الشافي أو احتياجه للراحة.

وأشار المصدر إلى أن جوزيه جوميز يدرس مشاركة إبراهيما نداي أو الأوغندي ترافيس موتيابا في مركز الظهير الأيسر.

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