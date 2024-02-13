مصرع 14 شخصا وإصابة 8 آخرين في تصادم نقل و4 ميكروباصات بالإسكندرية (صور)

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة مع 4 سيارات ميكروباص، في حادث وقع قبل قليل بكوبري الثروة السمكية، القادم من الطريق الصحراوي إلي العجمي الكيلو 21 بنطاق حي العامرية أول غرب الإسكندرية.

وتلقت غرفة عمليات حي العامرية أول برئاسة السيد موسي رئيس الحي، بلاغا يفيد بحادث تصادم مروع بين سيارة نقل بمقطورة و4 سيارات ميكروباص..

علي الفور توجه رئيس الحي برفقة سيارات الإسعاف والقيادات الأمنية وعلي رأسها مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروى لمكان الحادث.

Advertisements

وتبين حدوث تصادم بين سيارة نقل مقطورة تحمل زلط سن و4 سيارات ميكروباص أدت لانقلاب إحداها واحتراق أخرى بالإضافة إلي وجود سيارة أخري أسفل السيارة النقل، جري إطفاء السيارة ومحاولات لإنقاذ ركاب السيارات الأخري.

وأسفر الحادث عن مصرع 14 من ركاب السيارات الميكروباص، جري نقلهم لمستشفى العامرية و8 مصابين جري نقلهم إلي مستشفي العجمي النموذجي، ويجري العمل علي تسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث بواسطة معدات حي العامرية أول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ