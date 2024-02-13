الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

مصرع 14 شخصا وإصابة 8 آخرين في تصادم نقل و4 ميكروباصات بالإسكندرية (صور)

حادث ميكروباص بالإسكندرية،
حادث ميكروباص بالإسكندرية، فيتو

لقي  14 شخصا مصرعهم وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة مع 4 سيارات ميكروباص، في حادث وقع قبل قليل بكوبري الثروة السمكية، القادم من الطريق الصحراوي إلي العجمي الكيلو 21 بنطاق حي العامرية أول غرب الإسكندرية. 

وتلقت غرفة عمليات حي العامرية أول برئاسة السيد موسي رئيس الحي، بلاغا يفيد بحادث تصادم مروع بين سيارة نقل بمقطورة و4 سيارات ميكروباص..

 علي الفور توجه رئيس الحي برفقة سيارات الإسعاف والقيادات الأمنية وعلي رأسها مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروى لمكان الحادث.

Advertisements

 

 

 

 

وتبين حدوث  تصادم بين سيارة نقل مقطورة تحمل زلط سن و4 سيارات ميكروباص أدت لانقلاب إحداها واحتراق أخرى بالإضافة إلي وجود سيارة أخري أسفل السيارة النقل، جري إطفاء السيارة ومحاولات لإنقاذ ركاب السيارات الأخري. 

وأسفر الحادث عن مصرع 14 من ركاب السيارات الميكروباص، جري نقلهم لمستشفى العامرية و8 مصابين جري نقلهم إلي مستشفي العجمي النموذجي، ويجري العمل علي تسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث بواسطة معدات حي العامرية أول. 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وفيات تصادم الاسكندرية حادث تصادم بالإسكندرية تصادم سيارات بالإسكندرية تصادم سيارات بصحراوي الاسكندرية كوبري الثروة السمكية حي العامرية اول مدير أمن الإسكندرية رئيس حي العامرية اول

مواد متعلقة

بالأسماء، مصرع شاب وإصابة 8 آخرين بحادث تصادم في البحيرة

مصرع فتاة في حادث تصادم بطريق القطامية السخنة

استعجال التقرير الطبي في إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوي

الأكثر قراءة

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

ذروتها غدا.. الأرصاد تعلن عن موجة من الطقس السيء (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

بمناسبة يومه العالمي.. أغرب هدايا عيد الحب 2024

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيد الحب، بالأحاديث 8 قصص تكشف محبة الجمادات للرسول الكريم

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية