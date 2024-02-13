الأربعاء 14 فبراير 2024
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محافظات

محافظ أسوان يحل مشكلات 20 مواطنا خلال لقاء جماهيري

اللقاء الجماهيري
اللقاء الجماهيري لمحافظ أسوان

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لقاء مع 20 مواطنا، وذلك بحضور مسئولى الجهات التنفيذية بالمحليات، والمديريات الخدمية.

وخلال اللقاء كلف اللواء أشرف عطية بإحالة شكوى إحدى الحالات من صدور قرار لهدم منزلها، على الرغم من وجود نزاع على الملكية بين عدد من الأطراف للنيابة العامة للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفات إدارية.

 كما أعطى أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بصرف مساعدات مالية تتراوح ما بين 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، مع صرف إعانات شهرية بقيمة تصل إلى 750 جنيها لمدة 6 أشهر بواسطة مديرية التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى المساهمة فى سداد المتأخرات المتراكمة على إحدى الحالات الإنسانية.

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وكلف مبادرة " الناس لبعضهم " لصرف أجهزة كهربائية مراعاة للظروف المعيشية والأسرية، علاوة على توزيع بونات بمبالغ مالية لصرف سلع غذائية من المجمعات الاستهلاكية، وكذا توزيع كراتين للمواد الغذائية أيضًا للحالات المختلفة.

ووجه المحافظ بقيام مدير الصحة بتقديم العلاج الطبى وصرف الأدوية، والمتابعة لحالة مرضية فى لجنة الإعاقة، بالإضافة إلى التنسيق مع السجل المدني لاستخراج شهادات الميلاد لحالات أخرى، فضلًا عن قيام رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أسوان ونصر النوبة بتخصيص وحدات سكنية بسكن كريم، والأولى بالرعاية، مع تخصيص محلات بالسويقات الجديدة، والمعاينة لأحد المنازل برفقة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، علاوة على قيام مديرية العمل بتوفير فرص عمل للشباب فى المشروعات الجارية وبالقطاع الخاص.

وفى نفس السياق استكملت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ اللقاء الجماهيرى مع المواطنين، ووجهت المسئولين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مختلف المطالب، وتلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

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