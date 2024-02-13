ياسمين عبدالعزيز تعبر عن حالتها في عيد الحب، والجمهور: عاوزين فيديو مع العوضي (فيديو)

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو طريفا تداعب به مع جمهورها بمناسبة عيد الحب، وظهرت في الفيديو مقاطع لها مقتطفة من أعمالها الدرامية السابقة، وهي تأكل بشراهة لتعبر بذلك عن أن الحب الحقيقي بالنسبة لها هو الأكل.

وانهالت التعليقات التي داعبت الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأكدت أن حب الأكل هو الحب الحقيقي ويمكن مكافأة الشخص لنفسه بجلب له وجبة يحبها في عيد الحب.

وفي المقابل جاءت التعليقات الحزينة على حال ياسمين عبدالعزيز والعوضي ورغبتهم في فيديو يجمعهما كما اعتادوا كما علق أحدهم قائلا: "احنا عاوزين فيديو مع العوضي" وعلق آخر: "ما كفاية يا هزار يا ياسمين وارجعي انتي والعوضي".

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وتكشف “فيتو ” في السطور التالية، أبرز الأسباب التى ترجح احتمالية عودة الثنائي، بعد محاولات الصلح من أصدقائهما، وهو ما أكده مصادر لـ “فيتو”.

انتقال العوضي لـ المستشفى

كانت بداية مفاجأة الجمهور بعلاقة ياسمين عبد العزيز، بالعوضي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديد، أثناء تصوير مشاهد مسلسل “حق عرب”، وهو ما نقل على أثره للمستشفى.

وكشف “العوضي”، وقتها عن تفاصيل حالته الصحية، وقال إنه طوال الفترة الأخيرة كان يكثف التدريبات في الجيم، بجانب أنه لم يأخذ يوم راحة تقريبًا منذ بداية تحضيراته لفيلم “الإسكندراني”، ثم بدأ في السفر لحضور العرض الخاص للفيلم في أكثر من دولة، وبعدها دخل مباشرة لتصوير مسلسله الرمضاني “حق عرب”، وتعرض أيضًا مؤخرًا لدور برد شديد، لم يضعه في الحسبان فتراكم التعب عليه.

“زيارة ياسمين عبد العزيز”

من ناحية آخرى، كشف مصدر لـ “فيتو”، تفاصيل حل الخلافات بين ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وأكد أن الثنائي من المحتمل إعلان عودتهم خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء العوضي من تصوير “حق عرب”.

وأوضح المصدر أن العوضي، أكد عودته لـ “ياسمين” بطريقته، من خلال حديثه عنها أمام الجميع، قائلا "ياسمين عبد العزيز بالنسبة لي حالة خاصة جدًّا وقصة حب كبيرة والعالم العربي كان معانا قلبًا وقالبًا حتى لما أعلنا الانفصال كان بشكل يليق بحب الناس لينا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "رغم إن إحنا متطلقين أنا وياسمين عبد العزيز لما عرفت إني تعبت في التصوير وجالي التهاب في الشعب الهوائية بعتت لي وقالت لي أنت كويس، وهي أول واحدة قولت لها عن مشكلتي الصحية".

انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

وأعلن الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، انفصالهما رسميًّا، وذلك بعد زواج استمر 4 سنوات.

وبدأت قصة تعارف أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل “لآخر نفس” والذي عرض عام 2019.