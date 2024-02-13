التأمين الصحي: خدمات طبية جديدة بمستشفيات الصدر والحميات بالخارجة في الوادي الجديد (فيديو)

دشن قطاع التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، خدمات جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي بمستشفيات الحميات والصدر بواحة الخارجة، وذلك في إطار خطة التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوسيع مظلة الاستفادة من الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي، وذلك بحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد والدكتورة زينب عبدالباري مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتور أبو بكر محمود أبو بكر مدير إدارة الطب العلاجى والدكتور محمد عبيد مدير ادارة المستشفيات القائم بعمل مدير مستشفى حميات الخارجة والدكتورة منال مسلم مدير ادارة التمريض ولفيف من القيادات الطبية.

وأكدت الدكتورة زينب عبدالباري مدير منطقة التأمين الصحي بالوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، تفعيل خدمات التأمين الصحي بمستشفيات الصدر والحميات بالخارجة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق ١٣ فبراير، والتي تتيح للمنتفعين من التأمين الصحي الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلالها، لتوسيع نطاق أماكن تقديم الخدمات الصحية.

وقالت زينب، خطوة جديدة بدأها فرع التأمين الصحى بالوادي الجديد لتقديم خدمات طبية لائقة فى ظل الجمهورية للجديدة، للتأكيد على أن صحة المواطن على رأس اهتمامات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتحقيق أعلى مستويات الجودة فى مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة بجميع المستشفيات، وبما يلبى كافة احتياجات وتطلعات المرضى والمترددين على مختلف الجهات المقدمة للرعاية الصحية.

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ومن جانبه أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، أن الدولة تولى القطاع الصحي أهمية كبيرة من خلال توفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر البشرية لتقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصري ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين خاصة مع توجيه بوصلة التنمية للمحافظات الحدودية والنائية، مؤكدًا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لمنظومة التأمين الصحي بالمحافظة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

فيما أكد الدكتور أبوبكر محمود أبوبكر مدير إدارة الطب العلاجي، افتتاح قسم الأطفال ووحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الحميات، وذلك فى إطار خطة المحافظة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين التأمين الصحى ومديرية الصحة لتوفير كافة الامكانيات وأحدث الأجهزة للتيسير على المرضى والمنتفعين لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة تماشيًا مع جهود الدولة لتحسين كفاءة المستشفيات وتطويرها للنهوض بالقطاع الصحي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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