تكاثر للسحب الممطرة على السواحل الشمالية

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.



وتصل درجة الحرارة الآن في محافظة مطروح ١٦ درجة مئوية، وتكون درجة الحرارة الآن فى محافظة الإسكندرية ١٧ درجة مئوية.





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الأربعاء، إذ يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

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وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافىء نهارا على سيناء،شديد البرودة ليلا.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، عودة الأجواء الشتوية بقوة اعتبارا من غد الأربعاء، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد.

ويرجع ذلك إلى تمركز منخفض جوي على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوي بارد متعمق فى طبقات الجو العليا وتكون أهم العوامل المصاحبة لهذه الحالة سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق وانخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.



كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:11