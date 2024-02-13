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محافظات

فريق الجمالية للكرة الطائرة جلوس سيدات يتصدر ترتيب المجموعة الثانية بالدوري الممتاز

فريق الجمالية، فيتو
فريق الجمالية، فيتو

تصدر فريق نادي الجمالية للألعاب الرياضية للكرة الطائرة جلوس سيدات بمحافظة الدقهلية، ترتيب المجموعة الثانية، وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مباريات الدور الأول بالدوري الممتاز للكرة الطائرة جلوس سيدات موسم 2024/2023

 

وتقام مباريات الدوري من مجموعتين طبقًا لنظام المسابقة، والتي أقيمت بصالة نادي الحرية بمدينة بورسعيد.

جاء فوز فريق نادي الجمالية للألعاب الرياضية للكرة الطائرة جلوس سيدات على فريق نادي بني سويف وصيف الدوري الممتاز، وفريق نادي أوسيم بالقاهرة، وفريق نادي سوهاج خلال المباريات التي خاضها الفريق بالدور الأول من الدوري الممتاز للكرة الطائرة جلوس سيدات، وذلك طبقًا للقواعد العامة لقانون الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس، ولجنة المسابقات بالاتحاد المصري الباراليمبي للكرة الطائرة جلوس.

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يضم فريق نادي الجمالية للألعاب الرياضية للكرة الطائرة جلوس سيدات، اللاعبات زينب فوزى قضا، رابحة صابر شومان، شريهان على حلاوة، السيدة سعد فودة، السيدة نبيل نور الدين، هوانم حليم فودة، جواهر أبو ناصر الخميسى، رشا محمد المغبون، والجهاز الفني الكابتن طارق عادل، والكابتن أماني الشبلي، والإداري الدكتور علي شهدة، وإشراف المحاسب محمد خالد نور الدين رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس النواب.

وتتقدم مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة،  بخالص التهاني والتبريكات لفريق الكرة الطائرة جلوس سيدات بنادي الجمالية للألعاب الرياضية والمائية، بصدارة ترتيب المجموعة الثانية بالدوري الممتاز للكرة الطائرة جلوس سيدات، وللجهاز الفني والإداري، ومجلس الإدارة برئاسة المحاسب محمد خالد نور الدين عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي الجمالية للألعاب الرياضية والمائية متمنين لهم التوفيق والتتويج بلقب الدوري الممتاز.

يأتي هذا الفوز لفريق الكرة الطائرة جلوس سيدات بنادي الجمالية للألعاب الرياضية والمائية تأكيدا لرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وثقته في قدرة أبناء مصر من ذوى  الهمم والقدرات الخاصة، ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومتابعة محمد حامد صقر مدير عام إدارة شباب الجمالية.

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