محلية البرلمان تناقش طلبات إحاطة لنواب قنا بحضور المحافظ

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة أعضاء المجلس عن محافظة قنا، بحضور المحافظ، أشرف الداودي.

ويشهد الاجتماع مناقشة طلب النائبة رحاب الغول، بشأن تقاعس وزارة الموارد المائية والري عن تنفيذ أعمال تغطية ترعة مكرم بقرية الشرقي بهجورة- مركز نجع حمادي – محافظة قنا، على الرغم من اعتماد المبالغ المخصصة لتنفيذ الأعمال في الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا 2023/2024 (برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر).

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كما يناقش الاجتماع طلب النائب عبد الفتاح محمد الشحات، والنائبة سحر صدقي خليفة، بشأن تقنين أوضاع أهالي نجع فؤاد بالسحارة، بناحية النجمة والحمران – مركز أبو تشت – محافظة قنا وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث إن منازل أهالي النجع منشأة منذ أكثر من 60 عام على ترعة الحمرانية الملغاة، ويتم سداد قيمة الضرائب العقارية عنها بانتظام

وكذلك طلب بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة فدان من أملاك الري المخصصة للمجلس المحلي بأبو تشت– محافظة قنا، بغرض بناء مقابر جديدة عليها تتسع لدفن الموتى بقريتي (الزرايب، الرحابات) ونجع سباق.

ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة حنان عوض، بشأن انتشار حمى الضنك بين المواطنين نتيجة عدم رش البعوض والنموس القارض، الذي انتشر في محافظة قنا، وخاصة بمركزي قوص، دشنا.

كما يناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة حنان عوض، بشأن عدم تدعيم منطقة عزبة عثمان – بقرية أبو دياب، غرب مركز دشنا – محافظة قنا، بأعمدة إنارة، حيث تتجاوز بها المسافة بين العمود والأخر 40 مترًا، وتعتبر منطقة زراعية ويوجد بها مساكن، فضلًا عن ضرورة تغيير محول الكهرباء المتهالك الكائن بالمنطقة.

ويشهد الاجتماع مناقشة طلب النائب عبد الفتاح محمد الشحات، بشأن رفع أسلاك الضغط العالي، التي تمر بعدد كبير من المنازل داخل الكتلة السكنية بقرية سمهود، مع العلم أنه تم انشاء كابلات أرضية بمسافة تبلغ 130 متر تقريبًا، فضلًا عن ضرورة تركيب أعمدة إنارة للمناطق الكائنة داخل الحيز العمراني للقرية وعدد من القرى بمركزي أبو تشت وفرشوط.

وكذلك طلب بشأن عدم توافر أعمدة الإنارة بمعظم قرى مركزي أبو تشت، فرشوط ونجوعهما، وعدم استغلال أعمدة الإنارة القديمة التي تم استبدالها بأخرى حديثة، مما يشكل إهدارًا للمال العام ويساهم في انتشار جرائم السرقة بالطرق العامة، فضلًا عن عدم رصف الطرق الداخلية المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة بالرغم من انتهاء جميع الاعمال بها، على سبيل المثال الطرق الاتية: (الرزقة – الخزان، أبو تشت- نجع حمادي - فرشوط (الخلابيصي) فرشوط – نجع حمادي من الناحية الغربية (السلخانة) وفرشوط القمانة)



ويشهد الاجتماع مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبد الفتاح محمد الشحات، بشأن سرعة قيام اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة باتخاذ الإجراءات المتبعة لتقدير ثمن قطعة الأرض المخصصة بالصحراء الغربية خارج الزمام لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المعلمين بمركز فرشوط بمحافظة قنا ومساحتها 50 فدانًا لبناء مدينة سكنية للمعلمين عليها.

وكذلك طلب النائبة رحاب الغول، بشأن سرعة استكمال بناء عدد 2 دور بالمدرسة الابتدائية الحديثة بقرية الغربي بهجورة - مركز نجع حمادي – محافظة قنا، لاستيعاب الكثافة العددية لتلاميذ المدرسة.

ويشهد الاجتماع مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من رحاب الغول، بشأن غلق مخبز تابع للوحدة المحلية بقرية الغربي بهجورة- مركز نجع حمادي –محافظة قنا، منذ عام 2012 بالرغم من أن هذا المخبز يخدم أهل القرية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 70 ألف نسمة، وأقرب مخبز في مركز نجع حمادي يبعد عن القرية أكثر من 5 كم.

كما يشهد الاجتماع مناقشة طلب النائبة حنان عوض، بشأن عدم الانتهاء من اجراءات تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بحوض الجناين (49) – مركز دشنا– محافظة قنا، رغم استيفاء جميع المستندات المطلوبة منذ أكثر من عام، وطلب آخر بشأن إنشاء مجلس قروى، يخدم قري نجع العرب، والعطيات، والطابيخة، والحشاش، وبعض القرى الأخرى، حيث إن عدد السكان بتلك القرى تجاوز 100 ألف نسمة.



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