الأربعاء 14 فبراير 2024
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حوادث

اليوم، نظر دعوى وقف التصديق على انتخابات الطائفة الإنجيلية

مجمع الكنائس، فيتو
مجمع الكنائس، فيتو

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من سامح عيد فؤاد بولس، ضد إسطفانوس زكي إسطفانوس، سكرتير الطائفة الإنجيلية وآخرين، لوقف تصديق نتيجة انتخابات الطائفية الإنجيلية المنعقدة يوم 2023 /2/17، وإلغاء قرار الجمعية العمومية بالطائفية الإنجيلية.


الطائفة الإنجيلية 

وفي وقت سابق كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى التي حملت رقم 77/45140،  لجلسة 11 ديسمبر للاطلاع والرد.

 

وفي سياق منفصل كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت اليوم الأحد إحالة الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا أيوب رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية ورئيس اللجنة التنفيذية للمجمع، وعضو المجمع و6 آخرين، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر بتاريخ 2023/9/29، في الاجتماع المجرى بمقر المجلس الإنجيلي العام لإجراء انتخابات لوظيفة رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجمع على خلاف قرارات الجمعية العمومية للمجمع بانعقادها فى 2022/18،19، والتي تم فيها انتخاب رئيس للمجمع والذي تم فيه انتخاب وتشكيل اللجنة التنفيذية للمجمع لمدة 4 سنوات حتى عام 2026، نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 65080 لسنة 76 الصادر بجلسة 2022/8/14، مع ما يترتب على ذلك من آثار وقرارات اخصها بطلان الدعوة لانعقاد وكافة المقدمات التي سبقتها أو تلتها على نحو ما سلف إيضاحه.

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